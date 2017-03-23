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|رقم الخبر: 190064
|تاريخ النشر: آذار 23, 2017
|الوقت: 21:24
|الاقسام: دوليات
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الاتحاد الاوروبي يستدعي المندوب التركي بسبب تصريحات لأردوغان
استُدعي مندوب تركيا لدى الاتحاد الأوروبي إلى دائرة الشؤون الخارجية للاتحاد بسبب تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول أمن الأوروبيين.
وقالت مايا كوسيانتشيتش، الناطقة باسم رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني، إن الدائرة طلبت من المندوب التركي "أن يزورها اليوم ولقاء مدير إدارتها، لأننا نود أن نسمع توضيحات حول تصريحات أردوغان بشأن أمن الأوروبيين في شوارع بلادنا".
وكان الرئيس التركي حذر الغرب، الأربعاء، من أنه اذا واصل نهجه الحالي، فلن يستطيع الاوروبيون والغربيون السير في الشوارع آمنين.
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