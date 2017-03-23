وقالت مايا كوسيانتشيتش، الناطقة باسم رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني، إن الدائرة طلبت من المندوب التركي "أن يزورها اليوم ولقاء مدير إدارتها، لأننا نود أن نسمع توضيحات حول تصريحات أردوغان بشأن أمن الأوروبيين في شوارع بلادنا".

وكان الرئيس التركي حذر الغرب، الأربعاء، من أنه اذا واصل نهجه الحالي، فلن يستطيع الاوروبيون والغربيون السير في الشوارع آمنين.