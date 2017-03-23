ونقلا عن فوركس لايف، أنه حسب بيانات الجمارك الصينية، فإن توريد الصين من النفط الخام الايراني خلال شهر شباط/فبراير 2017 ازدادت بنسبة 18.1 بالمائة مقارنة مع شهر شباط/فبراير 2016.

وأوضحت البيانات ان الصين استوردت خلال شهر شباط/فبراير الماضي ما معدله 658 ألف برميل من النفط الخام الايراني يوميا. في حين ان صادرات النفط الخام الروسي الى الصين ارتفعت في الشهر ذاته بنسبة 4.5 بالمائة لتصل الى 1.12 مليون برميل يوميا.

وتشير البيانات ذاتها، ان صادرات السعودية من النفط الخام الى الصين، انخفضت خلال هذه الفترة بنسبة 12.9 بالمائة، لتصل الى 1.24 مليون برميل يوميا. كما ان صادرات النفط الخام العراقي الى الصين ارتفعت خلال الفترة ذاتها مقارنة مع الفترة المشابهة من العام الماضي بنسبة 12.2 بالمائة، بمعدل 789 ألف برميل يوميا.

ورغم الانخفاض بنسبة 12.9 في صادرات النفط الخام السعودية الى الصين، خلال شباط الماضي مقارنة مع شباط من العام الماضي، الا ان السعودية تبقى في صدارة الدول المصدرة للنفط الى الصين.