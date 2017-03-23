لا تزال المنافسة محتدمة بين فيسبوك وتطبيق سناب شات، لا سيما مع تراشق التصريحات بينهما في الآونة الأخيرة، في ظل ما اعتبره كثيرون تقليدا من فيسبوك لبعض ميزات سناب شات.

وبينما يطمح سناب شات إلى تطوير ميزاته لينافس بها فيسبوك، فإن الأخير لا يتوانى أيضا عن استلهام ما يقوم به الأول، الأمر الذي يثير التساؤل التالي: هل يزيح فيسبوك سناب شات من طريقه، وإن كان بطريقة "وحشية"؟

وعلى الرغم من أن فيسبوك ينظر إلى سناب شات على أنه مجرد تطبيق لا يشكل خطورة بالنسبة له، إلا أن تقليد فيسبوك لميزات هذا التطبيق يمكن فهمه في إطار محاولات فيسبوك امتصاص ما يحدثه في السوق من ضجة.

فقد أطلق فيسبوك مؤخرا ميزة Facebook Stories وهي بالأساس ميزة رئيسية في سناب شات، وقدم فيسبوك الميزة الجديدة بنفس الشكل والتصميم وآلية عملها على انستغرام.

وأطلق الموقع الشهير الميزة على كل من واتساب مطلع الشهر الجاري وإنستغرام العام الماضي، وقد حققت نجاحا كبيرا على منصة الصور، مقارنة بما حققته على سناب شات.

وبعد فشل محاولات فيسبوك المتكررة للاستحواذ على سناب شات، لم يتوقف الأول عن تقليد الثاني، ومن أمثلة ذلك إطلاق ميزة الرسائل التي تختفي ذاتيا، وميزة Stories التي تختفي تلقائيا كل 24 ساعة.

وأظهرت بيانات العام الماضي تراجع "المشاركة الشخصية" على فيسبوك الذي يستخدمه مليار و23 مليون شخص نشط في العالم، في وقت حصلت سناب شات على 158 مليون مستخدم يوميا بعد الكشف عن طرح أسهمها للاكتتاب.