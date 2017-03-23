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رقم الخبر: 190061 تاريخ النشر: آذار 23, 2017 الوقت: 21:07 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
"سترة غوغل".. تحكم بأجهزتك الإلكترونية من خلال ردائك

"سترة غوغل".. تحكم بأجهزتك الإلكترونية من خلال ردائك

تستعد شركة غوغل لإطلاق سترتها الذكية "كوميوتر"، بتعاون مع شركة "ليفي شتراوس آند كو" الأميركية المتخصصة في صناعة منتجات الجينز.

ومن المنتظر أن تطرح غوغل السترة الذكية في الأسواق خلال خريف العام الجاري بسعر قدر بحوالي 350 دولار.

والسترة تحتوي على خيوط موصلة يمكن نسجها في أي قماش، لتحول الملابس العادية إلى ذكية.

وتتيح السترة لمرتديها إجراء أو الرد على مكالمات هاتفية أو التحكم في الأغاني على الهاتف أو أجهزة الموسيقى الذكية المتصلة بالإنترنت وكذلك التحكم في أجهزة المنزل الذكية.

وتتميز السترة "كوميوتر" بكونها مزودة بأكمام إلكترونية يمكنها الاتصال بالهاتف الذكي من خلال تقنية "بلوتوث".

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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