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رقم الخبر: 190060
تاريخ النشر: آذار 23, 2017
الوقت: 20:47
الاقسام: دوليات
جونسون: نعمل مع شركات تقديم خدمات التواصل الاجتماعي لإغلاق حسابات الإرهابيين
الکلمات المفتاحية
جونسون
اغلاق
حسابات
الارهابيين
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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