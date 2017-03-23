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للمزید
رقم الخبر: 190059
تاريخ النشر: آذار 23, 2017
الوقت: 20:32
الاقسام: منوعات
مبادئ الأمم المتحدة!
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
مبادئ
الأمم المتحدة
مصدر الخبر: موقع أمية جحا
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