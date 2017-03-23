من ينظر إلى السياحة في إيران يرى أن تضاريسها متنوعة جدا كما أن فيها الكثير من المواقع السياحية الطبيعية والأثرية والدينية، بدء من شواطئ بحر قزوين في الشمال مرورا بالغرب والشرق والجنوب حيث شواطئ الخليج الفارسي وجزيرة كيش الإيرانية.

وتشهد أيام النوروز عيد رأس السنة الإيرانية التي بدات هذه السنه في 20 آذار / مارس إقبالا كثيفا جدا من السياح المحليين والأجانب على المناطق السياحية في إيران في مختلف مناطقها.

وبهذه المناسبة نلقي خلال هذا التقرير نظرة سريعة على بعض المناطق والمعالم السياحية في البلاد:

** سمنان، تشكيلة فريدة من مناخات مختلفة

إن محافظة سمنان بما لها من مبان واثار تاريخية ومعالم طبيعية تتوزع على جبالها وغاباتها وصحاريها تعد تشكيلة فريدة من مناخات مختلفة تستقطب سنويا الملايين من المسافرين والسياح المحليين والاجانب.

ان محافظة سمنان كانت ولاتزال لديها تأثير كبير على تاريخ ايران وحضارتها بما تتمتع من ميزات خاصة بها من الناحية التاريخية و الطبيعية. فهي أرض اللهجات الأصيلة والمختلفة ومهد شيوخ الصوفية مثل أبو يزيد البسطامي و الشيخ حسن الخرقاني ومنوجهر دامغاني و غيرهم من كبار شخصيات التصوف والعرفان ممن يسطعون كالنجوم في سماء التاريخ الأيراني.

وتعتبر مجموعة ' بسطام ' التاريخية وضريح الشيخ حسن الخرقاني في مدينة شاهرود (و هما من كبار العرفاء وعلماء الصوفية في إيران)، من أهم المعالم التاريخية في البلاد ويعود تاريخها إلى القرن الثالث الهجري.

** جزيرة ' قشم '، دولفين ايران النائم !

ان ' قشم ' هي واحده من اكبر الجزر في العالم وتقع على شاطئ الخليج الفارسي عند بوابة مضيق هرمز، جزيرة بشكل دولفين عظيم.

وتتمتع جزيرة قشم التي يبلغ طولها حوالي 120 كيلومترا و تغطي ساحلها الشمالي غابات المنغروف (نوع من الأشجار الاستوائية) ، بطبيعة حيوية ومبتكرة مع مهرجان من الألوان والمشاهد والمناظر في قمة الروعة والجمال.

وتتمتع جزيرة قشم باجواء صيفية و معتدلة في الصيف، ومعتدل ولطيف في الشتاء تصلح للسياحة في الفصول الاربعة كما تعرف بأنها سوق حرة وهذا يعني ان يجد السواح فيها الاسعار مخفضة والاقل لكل انواع البضائع والخدمات إضافة إلى مجموعة واسعة من المطاعم وجميع انوع الاطعمة التقليدية والماكولات الايرانية واطباق خاصة بجزيرة قشم.

وتوجد في الجزيرة العديد من المعالم التاريخية والسياحية الجميلة بما فيها خليج الدلافين في جزيرة هنكام.

** لرستان ، عاصمة السياحة النوعية في ايران

وتعرف محافظة ' لرستان ' الخضراء (غرب) بمعالمها ومنتزهاتها الطبيعة وشلالاتها المتدفقة غير أن الكثير من إمكانياتها الفريدة لازالت مجهولة للكثيرين.

والى جانب طبيعتها الخلابة، تتميز محافظة لرستان كذلك بوجود جسور تاريخية متعددة حيث أصبحت معروفة بـ ' عاصمة الجسور التاريخية ' في إيران.

وبين الشلالات الأكثر شهرة يمكن الإشارة إلى ' شوي ' و'بيشه ' و' آب سفيد ' و' نوزيان ' و'جكان ' و'سركانه ' و' ارك و'افرينة ' حيث ينفرد كل واحد منها بسحر وجمال فريد يميزها عن الآخر.

** جهارمحال وبختياري؛ سياحة ربيعية في ثلاثة مناخات متنوعة /جمال يذهل العقول

وتقع محافظة ' جهارمحال وبختياري ' في هضبة جبال زاكرس والتنوع المناخي لهذه المحافظة خاصة في فصل الربيع يعد احد اهم عوامل الجذب السياحي لها سواء من داخل البلاد او خارجها.

ويشاهد الوافدون إلى المحافظة في هذه الأيام الربيعية ثلاثة مناخات متنوعة في رحلة واحدة ويوم واحد حيث يتنفس الأنسان جوا ربيعيا منعشا كما يتمتع بمشاهدة الجبال المغطاة بالثلوج ويتلمس حرارة الصيف وذلك على مسافة لا تتجاوز عشرات الكيلومترات من منطقة لأخرى.

وتتميز جهارمحال وبختياري بإحتضانها لـ 9 مناخات مختلفة من اجمالي 11 مناخا عالميا حسب التقسيمات المناخية العامة.

ومن اهم المناطق السياحية في محافظة جهارمحال وبختياري يمكن الاشارة الى مستنقعات 'جغاخور ' و' كندمان ' و'سولقان ' الفريدة من نوعها في إيران من ناحية التنوع البيئي إضافة إلى مناظر فصل الربيع في منطقة ' كوهرنك ' التي تعد لوحة في غاية الروعة والجمال تسحر المشاهد بسحرها ونقائها وهدوئها.