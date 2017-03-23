من ينظر إلى السياحة في إيران يري أن تضاريسها متنوعة جدا كما أن فيها الكثير من المواقع السياحية الطبيعية والأثرية والدينية، بدء من شواطئ بحر قزوين في الشمال مرورا بالغرب والشرق والجنوب حيث شواطئ الخليج الفارسي وجزيرة كيش الإيرانية.

وتشهد أيام النوروز عيد رأس السنة الإيرانية التي بدأت هذه السنه في 20 آذار / مارس إقبالا كثيفا جدا من السياح المحليين والأجانب على المناطق السياحية في إيران في مختلف مناطقها.

وبهذه المناسبة نلقي خلال هذا التقرير نظرة سريعة على بعض المناطق والمعالم السياحية في البلاد:

** كهكيلويه وبوير احمد، جنة الاحلام

ان محافظة كهكيلوية وبويراحمد (جنوب غرب) وبجمال طبيعتها ومناظرها الخلابة وصفاء وإخلاص سكانها وثرواتها التاريخية ومعالمها الأثرية، تمثل جنة الأحلام للسياح المحليين والأجانب خاصة في إيام عيد النوروز.

وتعرف كهكيلويه و بوير احمد بالارض الذهبية وقد يعود السبب وراء هذه التسمية إلى فصولها الأربعة ومنتجعاتها الطبيعية وشلالاتها الرائعة والبحيرات الطبيعية والغابات بمختلف أنواع اشجارها الجذابة ومناظرها الخلابة التي تجذب السياح وعشاق الطبيعة.

ويوجد في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد أكثر من 300 منتجع طبيعي وآلاف المعالم التاريخية والاثرية المسجلة على الصعيد الوطني فضلا عن طبيعتها التي جعلت المنطقة اهم وجهة سواء للسائح الإيراني او الأجنبي.

وتعرف مدينة سي سخت بمناظرها البديعة والجميلة وقلاعها الثلجية وعين 'ميشي' وبحيرة جبل كُل (كُوه گُل - جبل الزهور) ووادي 'سي سخت'.

وتجذب بحيرة 'جبل كُل' بمياهها الزرقاء وبما يحيطها من انواع الورود كالجوري والزنبق الكثير من السياح سنويا.

** كاشان ، مدينة إيرانية عريقة كعراقة التاريخ

مدينة كاشان هي مدينة عريقة تحتضن منذ قرون واعصار، أثار وأبنية تاريخية قديمة وقيمة بتراث عريق يضرب بجذوره في أعماق التاريخ وهي آية من آيات الجمال الطبيعي حيث تستقبل زوارها كل ربيع بنسيمها المنعش وازهارها الزكية.

وتعد كاشان معلماً سياحياً وتاريخياً ضخماً يخفي في طياته العديد من المفاجئات لزائريه، من ضمنها قصور ومتاحف ومناطق طبيعية خلابة وأسواق شعبية وابنية تاريخية ما إن يزورها السائح حتى يتعلق قلبه بها، وما أن يغادرها حتى تراوده الرغبة في العودة اليها.

ومدينة كاشان تشكيلة تاريخية غريبة من نوعها وتتمتع بمناخات متنوعة تتنوع باختلاف مناطقها الجبلية والصحراوية وتعد الجسر الذي يربط بين شمال ايران وجنوبها.

** رحلة إلى 'الهند الصغيرة'؛ سيستان و بلوجستان

يقال عن محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب غرب) الإيرانية بإنها ' الهند الصغيرة '.

والسبب في تسمية محافظة سيستان وبلوجستان بـ'الهند الصغيرة ' يعود إلى احتضانها لمختلف الطوائف والقوميات وتنوع طبيعتها بين طبيعة صاخبة وجمال هادئ.

والمعالم التاريخية في سيستان وبلوجستان متعددة نظرا إلى تاريخها العريق ومن أهم هذه المعالم يمكن الأشارة إلى ' المدينة المحروقة ' في الشمال وقلعة ' ناصري' في جنوب المحافظة.

ان سيستان وبلوجستان تذكرنا بأرض الأبطال الأسطوريين الايرانيين بمن فيهم رستم وسهراب وزال وغيرهم وقد حظيت هذه المنطقة بأهمية بالغة في كافة الأدوار والعصور التاريخية.

وتشتهر محافظة سيستان وبلوجستان أيضا بالتعايش السلمي بين السنة والشيعة كما يشتهر سكانها بالحب والعطاء وكرم الضيافة.

** كلستان ، مهوي عشاق الطبيعة

ان محافظة كلستان (ومعناها في الفارسية: حديقة الأزهار ) وبتاريخها البالغ اكثر من خمسة آلاف سنة وطبيعتها الخلابة تعد اهم وجهة سياحية في البلاد تحتضن في ربوعها العديد من الطوائف والاعراق كما تتمتع بعدد كبير من المعالم الطبيعية والتاريخية والدينية والسياحية في مختلف مناطقها.

ومن المعالم التاريخية والسياحية لمحافظة كلستان هو سور 'جرجان ' الدفاعي أو ' السور الأحمر ' او ' الأفعى الحمراء ' أثرا تاريخيا عظيما وهو ثاني أطول حائط دفاعي في العالم بعد سور الصين العظيم لكنه تهدم مع مرور الزمن بسبب الاهمال ولم يبق منه إلا جزء صغير.

ومن المعالم الأخرى للمحافظة هي برج ' قابوس ' وبرج 'جرجان ' وبازار ' نعلبندان ' القديم وحديقة ' ناهار خوران ' وخليج ' و'جرجان ' وميانكاله وجزيرة آشوراده وأخيرا حديقة ' كلستان ' الوطنية حيث تعد المنطقة الأكثر قيمة من حيث كمية وتنوع الحياة الحيوانية و النباتية كما تتمتع بمصادر مائية غنية كالأنهار والينابيع والشلالات التي تشكل بدورها مناظر ومشاهد تضفي حيوية على جمال هذه الحديقة.