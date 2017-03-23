اعلن مساعد وزير النفط الايراني "حميد رضا عراقي" اجراء مباحثات مع شركة غازبروم الروسية بهدف انجاز مشاريع مشتركة، مشيرا الى ان احد اهم هذه المشاريع هو تصدير الغاز بشكل مشترك بين ايران وروسيا.

واشار"حميد رضا عراقي" الى المباحثات الجدية بين ايران وروسيا في مجال انجاز مشاريع مشتركة، قائلا: اننا توصلنا من خلال المباحثات التي اجريناها مع شركة غاز بروم الروسية الى ان ايران وروسيا لاتنافسان مع بعضهما البعض في مجال الغاز.

ونوه "حميد رضا عراقي" الى ان ايران بذلت الكثير من الجهود في مجال انتاج الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) مقارنة مع روسيا، ولا تستطيع التوقف عند هذا الحد كما هناك حاجة الى التطوير في صناعة الهايتك (التكنولوجيا الرفيعة).

واشار مساعد وزير النفط الايراني الى ان احدى المباحثات التي انجزت بين ايران وروسيا كانت تتعلق بالتصدير المشترك للغاز الى اوروبا وشرق أسيا، قائلا، تم تشكيل مجموعة عمل خاصة لهذا الغرض، وتقرر في هذه المباحثات ان ايران وروسيا قادرتان بالاضافة الى تخزين الغاز، على انجاز مشروع التصدير المشترك.



