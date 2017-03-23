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رقم الخبر: 190055 تاريخ النشر: آذار 23, 2017 الوقت: 15:59 الاقسام: دوليات  
ماي: منفذ هجوم لندن بريطاني ومتأثر بـ داعش

ماي: منفذ هجوم لندن بريطاني ومتأثر بـ داعش

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن منفذ هجوم لندن هو من مواليد بريطانيا، وقد قُتل برصاص الشرطة بعد تنفيذه الاعتداء.

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن منفذ هجوم لندن هو من مواليد بريطانيا، وقد قُتل برصاص الشرطة بعد تنفيذه الاعتداء.
وقالت تيريزا ماي إن المهاجم دهس عدد من المارة بالسيارة قبل أن يتركها ويطعن الشرطي، ثم قُتل برصاص الشرطة.
وأضافت ماي أن منفذ الهجوم تأثر بأيديولوجية داعش وهو من مواليد بريطانيا وكان يخضع لمراقبة الأجهزة الأمنية.
على صعيد متصل، ألقت الشرطة البريطانية القبض على ثمانية أشخاص في مداهمات تمت عقب هجوم ويستمنستر في مدينة لندن.
وقال القائم بأعمال مفوض الشرطة، ورئيس وحدة مكافحة الإرهاب، مارك رولي، إن الضحايا خليط من جنسيات مختلفة.
وأضاف أن القتلى هم امرأة في الأربعينيات من عمرها، ورجل في الخمسينيات، وشرطي بريطاني إضافة إلى المهاجم نفسه.
وأشار إلى أن سبعة من الجرحى لا يزالون في المستشفى في حالة خطيرة، من بين 29 آخرين تلقوا العلاج.

 

 
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