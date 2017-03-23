اكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية "محمد جواد ظريف" ، تنامي العنف المتطرف والاعمال الوحشية يمثلان تهديداً مشتركاً للجميع في الوقت الراهن.

وافادت وكالة مهر للأنباء ان ذلك جاء في تغريدة لوزير الخارجية الايراني على حسابه في تويتر بمناسبة عيد النوروز /بدء العام الايراني الجديد/ ، داعيا الى تجديد الآمال في نفوس اطفال سوريا واليمن.

وقال ظريف شريط فيديو : من الواضح ان التهديد المشترك الذي نواجهه جميعا في الوقت الحاضر ، يتمثل في تنامي العنف المتطرف والاعمال الوحشية ، وان ايران هي أول دولة وقفت بوجه هذا التحدي ، واقترحت مواجه هذا التهديد ان يكون أولوية لدى المجتمع الدولي مع اطلاق مبادرة WAVE "العالم في مواجهة العنف والتطرف".

واردف ظريف يقول" ان التهديد الذي نواجهه حاليا ، وطالما أنه لا يوجد أحد بمنأى عن ذلك ، جرى تقويته من قبل رجال ملثمين هدفهم تدمير الحضارة، وهناك ضرورة لتبني توجهات جديدة لمواجهة هذه التحديات الجديدة.

واضاف : ان ايران كانت منذ فترة طويلة في جبهة محاربة التطرف ، وآمل من نظرائي ان يكرسوا جهودهم لمواجهة هذا التهديد الراهن ، وان يخصصوا المواد المالية لذلك.



