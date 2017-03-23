  • الخميس ٢٤ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الخميس , مارس 23, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190054 تاريخ النشر: آذار 23, 2017 الوقت: 15:55 الاقسام: محليات  
ظريف: تنامي العنف المتطرف والاعمال الوحشية يمثلان تهديداً مشتركاً للجميع

ظريف: تنامي العنف المتطرف والاعمال الوحشية يمثلان تهديداً مشتركاً للجميع

اكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية "محمد جواد ظريف" ، تنامي العنف المتطرف والاعمال الوحشية يمثلان تهديداً مشتركاً للجميع في الوقت الراهن.

اكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية "محمد جواد ظريف" ، تنامي العنف المتطرف والاعمال الوحشية يمثلان تهديداً مشتركاً للجميع في الوقت الراهن.
وافادت وكالة مهر للأنباء ان ذلك جاء في تغريدة لوزير الخارجية الايراني على حسابه في تويتر بمناسبة عيد النوروز /بدء العام الايراني الجديد/ ، داعيا الى تجديد الآمال في نفوس اطفال سوريا واليمن.
وقال ظريف شريط فيديو : من الواضح ان التهديد المشترك الذي نواجهه جميعا في الوقت الحاضر ، يتمثل في تنامي العنف المتطرف والاعمال الوحشية ، وان ايران هي أول دولة وقفت بوجه هذا التحدي ، واقترحت مواجه هذا التهديد ان يكون أولوية لدى المجتمع الدولي مع اطلاق مبادرة WAVE "العالم في مواجهة العنف والتطرف".
واردف ظريف يقول" ان التهديد الذي نواجهه حاليا ، وطالما أنه لا يوجد أحد بمنأى عن ذلك ، جرى تقويته من قبل رجال ملثمين هدفهم تدمير الحضارة، وهناك ضرورة لتبني توجهات جديدة لمواجهة هذه التحديات الجديدة.
واضاف : ان ايران كانت منذ فترة طويلة في جبهة محاربة التطرف ، وآمل من نظرائي ان يكرسوا جهودهم لمواجهة هذا التهديد الراهن ، وان يخصصوا المواد المالية لذلك.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3230 sec