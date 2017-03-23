  • الخميس ٢٤ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الخميس , مارس 23, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190053 تاريخ النشر: آذار 23, 2017 الوقت: 15:52 الاقسام: عربيات  
مصر.. مقتل 10 عسکریین بانفجارين وسط سيناء

مصر.. مقتل 10 عسکریین بانفجارين وسط سيناء

قال الجيش المصري، في بيان، الخميس، إن 3 ضباط و7 مجندين قتلوا في انفجار عبوتين ناسفتين في مركبتين، أثناء مداهمة "بؤرة إرهابية" بوسط شبه جزيرة سيناء، كما قتل 15 "تكفيريا" خلال العملية.

قال الجيش المصري، في بيان، الخميس، إن 3 ضباط و7 مجندين قتلوا في انفجار عبوتين ناسفتين في مركبتين، أثناء مداهمة "بؤرة إرهابية" بوسط شبه جزيرة سيناء، كما قتل 15 "تكفيريا" خلال العملية.
وذكر بيان الجيش المصري أن القوات المسلحة قبضت على 7 "تكفيريين"، ودمرت مخزنين لمادة تي إن تي شديدة الانفجار، "وعددا كبيرا من العبوات الناسفة المعدة للاستخدام، و55 جوالا من مادة نترات الأمونيوم (المستخدمة في صناعة المتفجرات)، ومعدات تستخدمها العناصر التكفيرية في أعمال المراقبة".
يشار إلى أن متشددين موالين لتنظيم داعش الارهابي ينشطون في شمال سيناء.


 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2849 sec