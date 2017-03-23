وجددالمتحدث بأسم وزارة الخارجية "بهرام قاسمي" دعوة الجمهورية الاسلامية الايرانية الى تشكيل تحالف دولي شامل واقامة تعاون صادق وامتلاك ارادة جادة من قبل جميع الدول لمكافحة الارهاب ، وقال : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية باعتبارها دولة رائدة وجادة في مكافحة الارهاب بمختلف اشكاله ، تعتقد بانه ما دامت التحالفات الموجودة غير مؤثرة وغير فاعلة وشكلية في محاربة الارهاب على الصعيدين الدولي والاقليمي ، وكذلك اعتماد معايير مزدوجة من قبل الدول الغربية في مكافحة هذه الظاهرة المقيتة واللاانسانية ، فان بلد لايمكنه ان يكون بمنأى عن الارهاب والارهابيين.

واضاف : ان الارهاب لايعرف اليوم اي حدود جغرافية ، وينبغي قطع مصادر ارسال الاسلحة والمعدات الى الارهابيين من اجل تجفيف مصادر هذه الظاهرة المشؤومة ، والحيلولة دول تقديم الدعم المعنوي والمادي الى الدول التي تروج للافكار الارهابية والتكفيرية.



