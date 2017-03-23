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رقم الخبر: 190052 تاريخ النشر: آذار 23, 2017 الوقت: 15:51 الاقسام: محليات  
ايران تدين الحادث الارهابي في لندن

ايران تدين الحادث الارهابي في لندن

استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "بهرام قاسمي" الحادث الارهابي الذي وقع الاربعاء في لندن ، معربا عن تعاطفه مع ذوي الضحايا والمصابين في هذا الحادث.

وجددالمتحدث بأسم وزارة الخارجية "بهرام قاسمي"  دعوة الجمهورية الاسلامية الايرانية الى تشكيل تحالف دولي شامل واقامة تعاون صادق وامتلاك ارادة جادة من قبل جميع الدول لمكافحة الارهاب ، وقال : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية باعتبارها دولة رائدة وجادة في مكافحة الارهاب بمختلف اشكاله ، تعتقد بانه ما دامت التحالفات الموجودة غير مؤثرة وغير فاعلة وشكلية في محاربة الارهاب على الصعيدين الدولي والاقليمي ، وكذلك اعتماد معايير مزدوجة من قبل الدول الغربية في مكافحة هذه الظاهرة المقيتة واللاانسانية ، فان بلد لايمكنه ان يكون بمنأى عن الارهاب والارهابيين.
واضاف : ان الارهاب لايعرف اليوم اي حدود جغرافية ، وينبغي قطع مصادر ارسال الاسلحة والمعدات الى الارهابيين من اجل تجفيف مصادر هذه الظاهرة المشؤومة ، والحيلولة دول تقديم الدعم المعنوي والمادي الى الدول التي تروج للافكار الارهابية والتكفيرية.

 

 
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