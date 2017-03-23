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رقم الخبر: 190051 تاريخ النشر: آذار 23, 2017 الوقت: 15:48 الاقسام: محليات  
المرجع كلبايكاني يوكد علي الحفاظ علي الامن الذي تنعم به ايران

المرجع كلبايكاني يوكد علي الحفاظ علي الامن الذي تنعم به ايران

اشار المرجع الديني آية الله صافي كلبايكاني الي الامن الذي تنعم به ايران واضاف اننا و مقارنة بالدول الاخري نتمتع بظروف افضل و جيدة.

اشار المرجع الديني آية الله صافي كلبايكاني الي الامن الذي تنعم به ايران واضاف اننا و مقارنة بالدول الاخري نتمتع بظروف افضل و جيدة.
واعتبر آية الله كلبايكاني اليوم الخميس خلال استقباله قائد قوى الامن الداخلي العميد حسين اشتري، ضمان الامن من الواجبات الاساسية للحكومات و اضاف ان الامور لا تسير نحو النجاح في ظل انعدام الامن.
كما اشاد بالجهود التي تبذلها قوي الامن و اضاف ان الشعب الايراني يقدر هذه الجهود.

 

 
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