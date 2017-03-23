اشار المرجع الديني آية الله صافي كلبايكاني الي الامن الذي تنعم به ايران واضاف اننا و مقارنة بالدول الاخري نتمتع بظروف افضل و جيدة.

واعتبر آية الله كلبايكاني اليوم الخميس خلال استقباله قائد قوى الامن الداخلي العميد حسين اشتري، ضمان الامن من الواجبات الاساسية للحكومات و اضاف ان الامور لا تسير نحو النجاح في ظل انعدام الامن.

كما اشاد بالجهود التي تبذلها قوي الامن و اضاف ان الشعب الايراني يقدر هذه الجهود.



