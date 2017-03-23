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|رقم الخبر: 190051
|تاريخ النشر: آذار 23, 2017
|الوقت: 15:48
|الاقسام: محليات
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المرجع كلبايكاني يوكد علي الحفاظ علي الامن الذي تنعم به ايران
اشار المرجع الديني آية الله صافي كلبايكاني الي الامن الذي تنعم به ايران واضاف اننا و مقارنة بالدول الاخري نتمتع بظروف افضل و جيدة.
اشار المرجع الديني آية الله صافي كلبايكاني الي الامن الذي تنعم به ايران واضاف اننا و مقارنة بالدول الاخري نتمتع بظروف افضل و جيدة.
واعتبر آية الله كلبايكاني اليوم الخميس خلال استقباله قائد قوى الامن الداخلي العميد حسين اشتري، ضمان الامن من الواجبات الاساسية للحكومات و اضاف ان الامور لا تسير نحو النجاح في ظل انعدام الامن.
كما اشاد بالجهود التي تبذلها قوي الامن و اضاف ان الشعب الايراني يقدر هذه الجهود.
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