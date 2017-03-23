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رقم الخبر: 190050 تاريخ النشر: آذار 23, 2017 الوقت: 15:47 الاقسام: محليات  
62 الف شخص تسجلوا لانتخابات المجالس البلدية في ارجاء البلاد

62 الف شخص تسجلوا لانتخابات المجالس البلدية في ارجاء البلاد

اعلن رئيس مجموعة تكنولوجيا المعلومات بلجنة الانتخابات بوزارة الداخلية امير شجاعيان اليوم الخميس انه 62 شخصا تسجلوا لحد الان للدورة الخامسة لانتخابات المجالس الاسلامية البلدية والقروية في ارجاء البلاد.

اعلن رئيس مجموعة تكنولوجيا المعلومات بلجنة الانتخابات بوزارة الداخلية امير شجاعيان اليوم الخميس انه 62 شخصا تسجلوا لحد الان للدورة الخامسة لانتخابات المجالس الاسلامية البلدية والقروية في ارجاء البلاد.
وقال شجاعيان للصحفيين ان الانتخابات ستجري بصورة الكترونية بالكامل في 10 الاف مركز اقتراع في 150 مدينة يتم فيها انتخاب 7 الاف و 9 اشخاص.
واوضح ان انتخابات المجالس البلدية ستتم في 19 مدينة بمحافظة طهران بصورة الكترونية ايضا.
وستجري الدورة الخامسة لانتخابات المجالس الاسلامية البلدية والقروية بالتزامن مع الدورة الثانية عشرة للانتخابات الرئاسية يوم 19 مايو المقبل.

 

 
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