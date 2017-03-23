اعلن رئيس مجموعة تكنولوجيا المعلومات بلجنة الانتخابات بوزارة الداخلية امير شجاعيان اليوم الخميس انه 62 شخصا تسجلوا لحد الان للدورة الخامسة لانتخابات المجالس الاسلامية البلدية والقروية في ارجاء البلاد.

وقال شجاعيان للصحفيين ان الانتخابات ستجري بصورة الكترونية بالكامل في 10 الاف مركز اقتراع في 150 مدينة يتم فيها انتخاب 7 الاف و 9 اشخاص.

واوضح ان انتخابات المجالس البلدية ستتم في 19 مدينة بمحافظة طهران بصورة الكترونية ايضا.

وستجري الدورة الخامسة لانتخابات المجالس الاسلامية البلدية والقروية بالتزامن مع الدورة الثانية عشرة للانتخابات الرئاسية يوم 19 مايو المقبل.



