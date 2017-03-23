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|رقم الخبر: 190048
|تاريخ النشر: آذار 23, 2017
|الوقت: 15:43
|الاقسام: محليات
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رئيس تترستان يهنئي الرئيس روحاني بعيد النوروز
هنا رئيس تترستان بالاتحاد الروسي رستم مينيخانوف الرئيس الايراني حسن روحاني بمناسبة حلول النوروز والسنة الايرانية الجديدة.
هنا رئيس تترستان بالاتحاد الروسي رستم مينيخانوف الرئيس الايراني حسن روحاني بمناسبة حلول النوروز والسنة الايرانية الجديدة.
وقال مينيخانوف في رسالته التهنئة متوجها الي الرئيس روحاني: اقدم اصالة عني ونيابة عن شعب تترستان اخلص التهاني بعيد النوروز.
وتمني مينيخانوف للرئيس والشعب الايرانيين السعادة والصحة والسلام والتوفيق.
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