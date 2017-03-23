هنا رئيس تترستان بالاتحاد الروسي رستم مينيخانوف الرئيس الايراني حسن روحاني بمناسبة حلول النوروز والسنة الايرانية الجديدة.

وقال مينيخانوف في رسالته التهنئة متوجها الي الرئيس روحاني: اقدم اصالة عني ونيابة عن شعب تترستان اخلص التهاني بعيد النوروز.

وتمني مينيخانوف للرئيس والشعب الايرانيين السعادة والصحة والسلام والتوفيق.



