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رقم الخبر: 190047 تاريخ النشر: آذار 23, 2017 الوقت: 15:41 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يزور روسيا الاثنين القادم

الرئيس روحاني يزور روسيا الاثنين القادم

أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الإيراني سيقوم بزيارة رسمية لروسيا، يومي 27-28 آذار/ مارس.

أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الإيراني سيقوم بزيارة رسمية لروسيا، يومي 27-28 آذار/ مارس، وخلال لقائه مع بوتين يوم 28 آذار/ مارس، ستتم مناقشة المشاريع المشتركة بين البلدين في مجال الطاقة والبنى التحتية للنقل.
وجاء في بيان الكرملين، اليوم: "بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيقوم رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الشيخ حسن روحاني، بزيارة رسمية إلى روسيا، يومي 27-28 آذار/مارس 2017"، مشيرا إلى أنه خلال اللقاء سيبحث الزعيمان جميع قضايا التعاون الروسي - الإيراني.
وأضاف البيان "من المفترض أنه يتم إيلاء اهتمام خاص لآفاق توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك وفي سياق تنفيذ مشاريع مشتركة كبرى في مجالي البنية التحتية للطاقة والنقل".
وذكر البيان أيضا، أن بوتين وروحاني سيواصلان، خلال اجتماعهما، تبادل الآراء حول قضايا الساعة من جدول الأعمال الدولي والإقليمي، وأنه سيتم بنهاية المحادثات توقيع عدد من الوثائق الثنائية.

 
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