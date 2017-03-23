بعد أيام على اختتام الجولة الثالثة من محادثات "أستانا" بشأن التسوية السورية والتي عقدت بمقاطعة "المعارضة"، تنطلق جولة خامسة من مفاوضات جنيف اليوم الخميس بحضور كافة الأطراف، وسط دعوات لتثبيت التقدم "الهش" الذي تحقق في الجولة الأخيرة، والذي خلُص الى تحديد السلال التي ستتم مناقشتها، وهي مسائل صياغة الدستور السوري الجديد وإجراء الانتخابات وإطلاق المرحلة الانتقالية ومحاربة الإرهاب.

واستبق المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الجولة الجديدة من محادثات جنيف بإجراء مشاورات دولية مكثفة لدعم التسوية السورية شملت الرياض وموسكو وأنقرة، ما اضطره للتغيّب عن اليوم الأول من مفاوضات "جنيف 5".

بدوره، أكد رئيس وفد الحكومة السورية إلى أستانا بشار الجعفري مشاركته في الجولة الخامسة من جنيف، قائلاً "إنّ وفده لن يبدأ من الصفر لأن أجندة الجولة السابقة تضمنت 4 سلال مع تفرعاتها".

وصرّح مستشار الهيئة العليا للتفاوض يحيى العريضي بأنّ" ممثلي المعارضة المسلحة يشكلون جزءاً أساسياً من وفد الهيئة العليا لمفاوضات جنيف، والذي يترأسه نصر الحريري"، قائلاً إنّ "وفد المعارضة سيرأسه نصر الحريري، وسيكون الوفد بالتركيبة والبنية ذاتها الممثلة لمختلف القطاعات السورية، من الائتلاف الوطني السوري وهيئة التنسيق والفصائل الثورية والمستقلين وشخصيات وطنية".

القيادي في ما يُسمى "جيش الإسلام" محمد علوش الذي تولى رئاسة وفد المعارضة السورية المسلحة إلى محادثات أستانا سابقا، وتمنع عن حضور الجولة الأخيرة منها الأسبوع الماضي، قال "إنّ الهجوم الذي تعرضت له دمشق الأحد، لا يعني انتهاء الحل السياسي التفاوضي" وفق قوله.

وقالت المتحدثة باسم دي ميستورا اليساندرا فيلوتشي "إنّ كافة أطراف مفاوضات جنيف وافقت على حضور "جنيف 5"، لكنها أوضحت في الوقت نفسه أن نائب المبعوث الأممي، رمزي عز الدين رمزي، سينوب عن دي ميستورا خلال جلسة الافتتاح، على أن يعود الأخير إلى جنيف، الجمعة، لتبدأ بعد ذلك المفاوضات بشكل فعلي".

وذكرت فيلوتشي أنّ" رمزي عز الدين رمزي سيبدأ فعاليات "جنيف 5" بعقد لقاءات ثنائية مع الوفود المشاركة"، مؤكّدةً أنّ" جدول أعمال المفاوضات ما زال محدداً ببنود القرار رقم 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، قائلة "سيتم تركيز الاهتمام على مسائل الإدارة والمسائل الدستورية والانتخابات ومحاربة الإرهاب والأمن وإجراءات بناء الثقة".

كما تلت الدبلوماسية بياناً باسم دي ميستورا دعا فيه المشاركين في المفاوضات إلى القيام بالتحضيرات اللازمة قبل الجولة الخامسة، لكي يكونوا مستعدين للمشاركة بنشاط في بحث كافة المسارات المدرجة على جدول الأعمال (الإدارة والدستور والانتخابات ومحاربة الإرهاب) بصورة متزامنة.

ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الوضع الحالي في التسوية السورية بأنه "لحظة حاسمة"، داعيا إلى تثبيت التقدم "الهش" الذي تحقق في الجولة الأخيرة من مفاوضات جنيف.

وشدد خلال لقاء مع دي ميستورا بموسكو على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق تقدم حول المسارات الأربعة المحددة للتفاوض.

من جهته، اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن" الهدنة في سوريا لا تزال قائمة رغم محاولات نسفها"، مضيفاً "الهدنة، لا، لم تنتهِ لأنه لا يوجد بديل لوقف إطلاق النار والتسوية السياسية للأزمة في سوريا".

ومن المنتظر ان يقوم دي ميستورا بزيارة قصيرة إلى عمان أثناء مفاوضات جنيف ليبلغ الزعماء العرب المشاركين في القمة العربية في الأردن بنتائج المفاوضات.



