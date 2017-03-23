دخل نادي أرسنال الإنجليزي، في مفاوضات مع مسؤولي نابولي الإيطالي للتعاقد مع المهاجم لورنزو انسيني بداية من الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية فإن "أرسنال على استعداد لتقديم عرض إلى نابولي بقيمة 50 مليون يورو من أجل التعاقد مع انسيني".

وسجل انسيني مع الفريق 10 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة، في 39 مباراة خاضها مع الفريق الإيطالي في المسابقات المحلية والقارية هذا الموسم.

ويرتبط انسيني بعقد مع نابولي حتى عام 2019، ولا يحق له الرحيل إلا بعد الحصول على موافقة مسؤولي النادي الإيطالي.





