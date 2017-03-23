  • الخميس ٢٤ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الخميس , مارس 23, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190044 تاريخ النشر: آذار 23, 2017 الوقت: 00:26 الاقسام: رياضة  
أرسنال يعرض 50 مليون يورو للتعاقد مع انسيني

أرسنال يعرض 50 مليون يورو للتعاقد مع انسيني

دخل نادي أرسنال الإنجليزي، في مفاوضات مع مسؤولي نابولي الإيطالي للتعاقد مع المهاجم لورنزو انسيني بداية من الموسم المقبل.

دخل نادي أرسنال الإنجليزي، في مفاوضات مع مسؤولي نابولي الإيطالي للتعاقد مع المهاجم لورنزو انسيني بداية من الموسم المقبل.
ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية  فإن "أرسنال على استعداد لتقديم عرض إلى نابولي بقيمة 50 مليون يورو من أجل التعاقد مع انسيني".
وسجل انسيني مع الفريق 10 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة، في 39 مباراة خاضها مع الفريق الإيطالي في المسابقات المحلية والقارية هذا الموسم.
ويرتبط انسيني بعقد مع نابولي حتى عام 2019، ولا يحق له الرحيل إلا بعد الحصول على موافقة مسؤولي النادي الإيطالي.


 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0709 sec