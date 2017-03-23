كشر غولدن ستايت ووريرز عن أنيابه وأسقط غريمه في المنطقة الغربية أوكلاهوما سيتي ثاندر 111-95، الاثنين في الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة، فيما قدم جيمس هاردن اداء بطوليا مع هيوستن روكتس خلال فوزه على دنفر ناغتس.

وتحت قيادة كلاي تومسون (34 نقطة) والموزع ستيفن كوري (23 نقطة)، لجم الضيوف أوكلاهوما وحرموا نجمه راسل وستبروك من مواصلة هوايته في تحقيق الثلاثيات المزدوجة "تريبل دبل"، فاكتفى بـ15 نقطة و8 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

وتوقف سجل وستبروك حتى الان عند حاجز 34 ثلاثية مزدوجة هذا الموسم.

وضرب لاعبو ووريرز، حامل لقب 2015، بقوة من خارج القوس فسجل كل من تومسون وكوري 7 ثلاثيات أي 42 نقطة.

وعلق وستبروك على الخسارة: "بكل بساطة لم ننجح بأي شيء الليلة. التسديدات لم تدخل السلة، وفي المقابل هم نجحوا. وبعض الاخطاء الدفاعية أيضا.. لكن سنتخطى الأمر".

ودخل وستبروك بمشادة في الربع الثاني مع كوري أفضل لاعب في الدوري مرتين عامي 2015 و2016 ولاعبين آخرين بين الفريقين.

وعزز غولدن ستايت صدارته لترتيب الدوري والمنطقة الغربية مع 56 فوزا و14 خسارة، فيما تعادل أوكلاهوما في المركز السادس من الغربية مع ممفيس غريزليز (40-30).

وقال تومسون: "ألعب جيدا في المباريات الأخيرة. حصلت على فرص جميلة الليلة".

- هاردن وبولت :

وفي مباراة قوية ثانية، تعملق جيمس هاردن وقاد هيوستن روكتس الى الفوز على ضيفه دنفر ناغتس 125-124.

وعزز روكتس رصيده في المركز الثالث في المنطقة الغربية مع 49 فوزا و22 خسارة، فيما بقي دنفر ثامنا.

وكانت النتيجة تشير الى تقدم ناغتس 124-123، الا انه أهدر تسديدة سهلة، فالتقط هاردن الكرة وسار بها طوال الملعب مسجلا سلة الفوز قبل 2,4 ثانيتين على نهاية الوقت.

وسجل هاردن 39 نقطة و11 تمريرة حاسمة و7 متابعات، فيما كان غاري هاريس افضل مسجل للخاسر مع 28 نقطة.

وعلق هاردن على سلته: "كنت أركض بسرعة لدرجة شعرت فيها بأنني أوساين بولت".

ولم يجد المدرب مايك دانتوني الكلمات ليصف بها هاردن المرشح لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري "أم في بي" هذا الموسم: "لم أر أفضل من ذلك في الملاعب..ولقد شاهدت كثيرين. أنا عجوز، سافرت كثيرا، لكني لم أر أفضل من ذلك".

وفي المنطقة الشرقية، عزز بوسطن سلتيكس مركزه الثاني (45-26) بفوزه على واشنطن ويزاردز 110-102.

وبقي ويزاردز ثالثا في الشرقية مع 42 فوزا و28 خسارة.

وعول بوسطن على ايزياه توماس (25 نقطة) الذي عبر عن المنافسة الشديدية بين الفريقين في عملية مطارد كليفلاند كافالييرز متصدر الشرقية وحامل اللقب.

وقال توماس:"هؤلاء الشبان لا يحبوننا، ونحن أيضا لا نحبهم". وشهدت المواجهات الأربع بين الفريقين هذا الموسم مشادات لفظية وجسدية.

وسقط أتلانتا هوكس، خامس المنطقة الشرقية، أمام تشارلوت هورنتس 105-90، ويوتا جاز رابع المنطقة الغربية أمام انديانا بيسرز 107-100.

في المباراة الاولى، سجل لهورنتس الثنائي كيمبا ووكر والفرنسي نيكولا باتوم 16 نقطة، فيما كان الالماني دنيس شرودر الافصل لدى الخاسر مع 20 نقطة.

وفي الثانية، سجل لبيسرز جيف تيغ 21 نقطة والنجم بول جورج 19 نقطة و8 متابعات، فيما كان غوردون هايوارد الافضل في صفوف يوتا جاز مع 38 نقطة.

وفي باقي المباريات، فاز اورلاندو ماجيك على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 112-109 بعد التمديد، ولوس أنجليس كليبرز على نيويورك نيكس 114-105.



