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رقم الخبر: 190040 تاريخ النشر: آذار 23, 2017 الوقت: 00:14 الاقسام: اقتصاد  
زيادة انتاج الطاقة المتجددة في ايران الى 850 ميغاواط

زيادة انتاج الطاقة المتجددة في ايران الى 850 ميغاواط

اعلن مساعد وزير الطاقة الايراني سيد محمد صادق زاده انه سيتم انشاء خمس محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من النفايات ، مشيرا الى ان انتاج الطاقة المتجددة سيبلغ مابين 700 الى 850 ميغاواط العام الجاري.

اعلن مساعد وزير الطاقة الايراني سيد محمد صادق زاده انه سيتم انشاء خمس محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من النفايات ، مشيرا الى ان انتاج الطاقة المتجددة سيبلغ مابين 700 الى 850 ميغاواط العام الجاري.
وصرح مساعد وزير الطاقة "سيد محمد صادق زاده" قائلا : ان نحو 90 بالمائة من مصادر انتاج الطاقة المتجددة ستكون من الرياح والطاقة الشمسية ، والباقي من مصادر الطاقة الحرارية الارضية والبيئة.
واوضح ان غالبية هذه المحطات ستتراوح طاقتها الانتاجية مابين 10 الى 30 ميغاواط وان الميزة الرئيسية في هذه المحطات انها لا تسبب هدرا في مجال نقل الطاقة.
واشار صادق زاده الى بناء محطات طاقة تعتمد على حرق النفايات ، وقال : سيتم انشاء 5 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من النفايات في البلاد تبلغ قدرتها الانتاجية 9 ميغاواط ، وسيتم اقامة معظمها في شمال ايران.
واضاف : ان الحجم المطلوب للاستثمار الخارجي لتمويل انشاء محطات انتاج الطاقة المتجددة في البلاد يبلغ حوالي 3 مليارات دولار حيث تم لحد الآن تأمين قسم منها.
وتابع صادق زاده قائلا : ان حجم انتاج الطاقة المتجددة في فصل الصيف القادم سيبلغ نحو 450 مياغواط ، منها حوالي 100 ميغاواط من الطاقة الشمسية وسيتم تدشينها في النصف الثاني من العام الجاري.


 

 
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