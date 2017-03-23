  • الخميس ٢٤ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الخميس , مارس 23, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190039 تاريخ النشر: آذار 22, 2017 الوقت: 23:59 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني:قضية المياه هامة جدا بالنسبة لإيران

الرئيس روحاني:قضية المياه هامة جدا بالنسبة لإيران

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني، ان الاهتمام بالاحتياجات الأساسية للقرى هو العلاج للحيلولة دون الهجرة منها الى المدن، وأيضا هذا هو الحل لازدهار الزراعة.

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني، ان الاهتمام بالاحتياجات الأساسية للقرى هو العلاج للحيلولة دون الهجرة منها الى المدن، وأيضا هذا هو الحل لازدهار الزراعة.
ولدى افتتاحه مشروعين لإيصال المياه أحدهما للاستخدامات القروية والآخر للاستخدامات المدنية في محافظة خراسان الجنوبية، قال حسن روحاني: ان قضية المياه هامة جدا بالنسبة لإيران، وفي هذا المجال أنجزت وتنجز الحكومة خطوات كبيرة وقيمة.
وأشار الى انه خلال فترة توليه السلطة التنفيذية في ايران، تم إيصال المياه الى 5200 قرية، وأضاف ان وزارة الطاقة قامت بأنجازات قيمة جدا في مجال الكهرباء والمياه، وخاصة في مجال ايصال المياه الى القرى.
ولفت الرئيس الايراني الى انه اذا اردنا ان نحل قضية الهجرة (من القرى الى المدن) ونحقق الازدهار للزراعة وان نحول دون إخلاء القرى من السكان، فعلينا ان نولي الاهتمام بالاحتياجات الأساسية للقرى.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0709 sec