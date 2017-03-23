أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني، ان الاهتمام بالاحتياجات الأساسية للقرى هو العلاج للحيلولة دون الهجرة منها الى المدن، وأيضا هذا هو الحل لازدهار الزراعة.

ولدى افتتاحه مشروعين لإيصال المياه أحدهما للاستخدامات القروية والآخر للاستخدامات المدنية في محافظة خراسان الجنوبية، قال حسن روحاني: ان قضية المياه هامة جدا بالنسبة لإيران، وفي هذا المجال أنجزت وتنجز الحكومة خطوات كبيرة وقيمة.

وأشار الى انه خلال فترة توليه السلطة التنفيذية في ايران، تم إيصال المياه الى 5200 قرية، وأضاف ان وزارة الطاقة قامت بأنجازات قيمة جدا في مجال الكهرباء والمياه، وخاصة في مجال ايصال المياه الى القرى.

ولفت الرئيس الايراني الى انه اذا اردنا ان نحل قضية الهجرة (من القرى الى المدن) ونحقق الازدهار للزراعة وان نحول دون إخلاء القرى من السكان، فعلينا ان نولي الاهتمام بالاحتياجات الأساسية للقرى.