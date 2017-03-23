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رقم الخبر: 190038 تاريخ النشر: آذار 22, 2017 الوقت: 23:54 الاقسام: محليات  
آية الله جنتي يزور مرقد الامام الخميني (رض) ويجدد العهد مع مبادئه

آية الله جنتي يزور مرقد الامام الخميني (رض) ويجدد العهد مع مبادئه

زار رئيس مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاربعاء، مرقد مفجر الثورة الاسلامية، الامام الخميني الراحل (رض)، وجدد العهد بالوفاء لمبادئه.

زار رئيس مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاربعاء، مرقد مفجر الثورة الاسلامية، الامام الخميني الراحل (رض)، وجدد العهد بالوفاء لمبادئه.
و زار آية الله احمد جنتي، مرقد مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية، الامام الخميني (رض) وجدد العهد بالوفاء لمبادئ الامام الراحل وسماحة القائد المعظم وأسس الثورة الاسلامية.

 

 
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