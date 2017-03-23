آية الله جنتي يزور مرقد الامام الخميني (رض) ويجدد العهد مع مبادئه زار رئيس مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاربعاء، مرقد مفجر الثورة الاسلامية، الامام الخميني الراحل (رض)، وجدد العهد بالوفاء لمبادئه.