اكد نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" ابو مهدي المهندس، اهمية ان لا يكون حسم المعركة على حساب المدنيين، مشيراً الى ان الحشد قطع طريق الموصل - تلعفر بالكامل، كاشفاً عن دخول اسلحة متطورة في معركة تحرير الموصل.

وقال المهندس خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله وعدد من القيادات العسكرية في مركز عمليات غرب الموصل في تل عبطة، ان "الحشد الشعبي ساهم بقطع طريق الانبار والموصل وسوريا والموصل، وانهينا قطع طريق الموصل-تلعفر بالكامل، ونعمل على اسناد القطعات داخل الموصل".

واضاف المهندس، ان "الحشد الشعبي يعمل كفريق واحد مع العمليات المشتركة وعمليات نينوى، ويقدم الدعم والاسناد من خلال فرق الهندسة والطبابة وغيرها"، مشددا على "اهمية عدم الاستعجال بحسم المعركة على حساب المدنيين، وان يتعامل بحذر حتى وان كان على حساب البطء وتاخر التقدم الميداني".

وبشأن عدم مشاركة الحشد الشعبي في محاور اقتحام مركز الموصل، بين المهندس، ان "توزيع المهام العسكرية يعود للقائد العام للقوات المسلحة وان الحشد الشعبي اوكلت له مهمة تحرير المحور الغربي للموصل، وشارك بعمليات تحرير بادوش والقرى المحيطة فيها وهي عمليات مهمة واستراتيجية وصعبة".

واوضح نائب رئيس هيئة الحشد ان "داعش يحاول استخدام التشويش والطائرات المسيرة كسلاح ضد القوات الامنية والحشد الشعبي، الا اننا ادخلنا اسلحة متطورة وابطلنا مفعول التشويش لدى داعش واسقاط معظم طائراته".

وفي السياق، اعلن المهندس عن وصول 1900 عجلة مساعدات الى الموصل ضمن حملة "لأجلكم" لإغاثة النازحين، فيما اكد ان فرق الاغاثة وصلت الى عمق الجانب الايمن لتفادي نزوح اعداد اكبر من المدنيين.

وقال المهندس انه "بحثنا اخر تطورات المعركة الجارية في الموصل وحملة "لأجلكم" التي جاءت تلبية لنداء المرجعية، حيث شكلنا مقرا لتنسيق الدعم الجماهيري لأهل الموصل"، مبينا انه "وصلت الى الان ضمن الحملة 1900 عجلة وان فرق الإغاثة تدخل الى عمق الجانب الايمن لتقليل كثافة النزوح".

وتابع نائب رئيس هيئة الحشد قائلاً "نحن معنيون كقوات مسلحة بالمواطنين، وكذلك بتوفير جزء من امكاناتنا للنازحين ومخيماتهم وتنظيم الحملات كون دوائر الدولة في الموصل لا تزال غير قادرة على توفير جميع الاحتياجات للمدنيين".



