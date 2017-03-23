قتل شخصان على الاقل وأصيب آخرون بجروح في هجوم أمام مبنى البرلمان البريطاني . ونقلت فرانس برس عن الاعلام المحلي مقتل امرأة وفيما بعد تحدثت وكالة سبوتنيك عن قتيل ثانٍ متأثراً بجراحه إثر الهجوم الذي وقع على جسر ويستمينستر بالقرب من مبنى البرلمان في لندن، وأدى لإصابة أكثر من عشرة أشخاص.

وأعلنت مصادر حكومية إن رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، سترأس مساء الأربعاء اجتماعاً لخلية الأزمة بالحكومة. وقالت الشرطة انها تتعامل مع الهجوم على أنه ارهابي حتى يثبت العكس.

وقال شهود عيان للاعلام ان المهاجم دهس عددا من المشاة على جسر وستمنستر قبل أن يصدم سيارته بحاجز أمام مبنى البرلمان وبعد ذلك خرج من السيارة يحمل سكينا وطعن

شرطيا وبعدها أُطلقت عليه النار.



