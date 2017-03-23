أسهمت الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، في جعل التواصل مع الناس أسهل وأسرع. إلا أن هذه الميزة لها نتائج سلبية، بسبب استخدام هذه الأجهزة فترات طويلة.

وذكرت دراسة طبية حديثة أن مصطلح "رقبة الموبايل" هو اختصار لمجموعة من الأعراض، ترتبط بآلام العنق والرقبة المزعجة، التي يعانيها نحو 45% من الشباب.

وحسب الأطباء فإن تشخيص "رقبة الهاتف المحمول" واضح جدا، ويشمل آلاما وشدا عضليا، إضافة إلى عدم القدرة على تحريك الرقبة بشكل جيد.

وكانت دراسة قد أوضحت أن الإنسان يحدق يوميا إلى الأسفل باتجاه شاشة الموبايل، بمعدل أربع ساعات وأكثر، ما يضر العمود الفقري، ويؤدي لاحقاً إلى تلك الآلام.