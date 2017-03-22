في إطار احتفالات مصر بيوم المرأة المصرية وتدشين عام المرأة، انطلقت رحلتان جويتان تابعتان لشركة مصر للطيران بطاقم نسائي كامل.

وقادت الرحلة المتوجهة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي على متن طائرة من طراز إيرباص 330 طويل المدى، الطيار حسناء تيمور، ومساعد طيار سارة عبدالفتاح، وعلى متنها 10 مضيفات جويات.

أما الرحلة الثانية، التي توجهت إلى الكويت فكانت من طراز بوينغ 737 -800 متوسط المدى وقادتها، الطيار هبة درويش، ومساعد طيار سارة رشدي، وعلى متنها طاقم ضيافة نسائي يضم 5 مضيفات جويات.

وشهد وزير الطيران، شريف فتحي، إقلاع الرحلتين، مؤكدا أن الحكومة المصرية أعلنت عام 2017 عام المرأة المصرية، إيماناً وتقديرا بالدور المؤثر والفعال الذى تقوم به في كل المجالات.

وأضاف أن وزارة الطيران المدني بكافة هيئاتها وشركاتها التابعة تولي اهتماماً كبيراً بالمرأة العاملة في المجتمع، وخاصة في قطاع الطيران المدني.

يذكر أن شركة مصر للطيران تعمل فيها حاليا 12 امرأة في وظيفة قائد ومساعد طيار على طرازات مختلفة.