وستركز مناقشات الاجتماع على سبل المساعدة في إعادة إعمار الموصل وأساليب التصدي لعمليات "داعش" في ليبيا. والاتفاق على الخطوات المقبلة في سبيل هزيمة جماعة "داعش" الارهابية وذلك في أول اجتماع من نوعه للتحالف منذ فوز الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالرئاسة العام الماضي.

وكان ترامب تعهد خلال برنامجه الانتخابي بجعل محاربة "داعش" أولوية حسب قوله.