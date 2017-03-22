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رقم الخبر: 190030 تاريخ النشر: آذار 22, 2017 الوقت: 16:42 الاقسام: دوليات  
اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي

اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي

تستضيف العاصمة الاميركية واشنطن اليوم الاربعاء وزراء خارجية ثمانية وستين دولة في أول اجتماع لما يسمى التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة "داعش".

وستركز مناقشات الاجتماع على سبل المساعدة في إعادة إعمار الموصل وأساليب التصدي لعمليات "داعش" في ليبيا. والاتفاق على الخطوات المقبلة في سبيل هزيمة جماعة "داعش" الارهابية وذلك في أول اجتماع من نوعه للتحالف منذ فوز الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالرئاسة العام الماضي.

وكان ترامب تعهد خلال برنامجه الانتخابي بجعل محاربة "داعش" أولوية حسب قوله.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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