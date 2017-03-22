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رقم الخبر: 190029 تاريخ النشر: آذار 22, 2017 الوقت: 16:34 الاقسام: محليات  
بدء اليوم الثالث لعملية تسجيل المرشحين لانتخابات المجالس البلدية في ايران

بدء اليوم الثالث لعملية تسجيل المرشحين لانتخابات المجالس البلدية في ايران

بدأت صباح الاربعاء ولليوم الثالث على التوالي عملية تسجيل اسماء الراغبين بخوض انتخابات المجالس البلدية للمدن والقرى في ايران بدورتها الخامسة، فيما شهد اليومان السابقان تسجيل اسماء 36 الفا و917 مرشحا.

ومن المقرر ان يبقى باب الترشيح مفتوحا على مدى ستة ايام حتى انتهاء الدوام الرسمي ليوم السادس والعشرين من مارس اذار.

وقال رئيس لجنة الانتخابات بوزارة الداخلية "علي اصغر احمدي"، في تصريح لمراسل وكالة أنباء فارس، ان 36917 شخصا سجلوا اسمائهم لانتخابات المجالس البلدية في المدن والقرى خلال اليومين الماضيين و10435 شخصا لانتخابات المجالس القروية في اليوم الاول امس.

من ناحيته صرح رئيس لجنة الانتخابات في مدينة طهران "علي اصغر ناصربخت" انه في اليومين الماضيين سجل 398 مرشحا اسمائهم لانتخابات البلدية في طهران بينهم 341 رجلا و 57 امرأة.

ويشار الى ان الانتخابات الرئاسية والبلدية والبرلمانية التكميلية ستقام في ايران يوم 19 ايار/ مايو المقبل.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/فارس
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