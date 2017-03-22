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رقم الخبر: 190028 تاريخ النشر: آذار 22, 2017 الوقت: 16:27 الاقسام: عربيات  
اشتباكات عنيفة شمال جوبر ودبابات الجيش السوري تتوغل بين تجمعات الارهابيين

اشتباكات عنيفة شمال جوبر ودبابات الجيش السوري تتوغل بين تجمعات الارهابيين

تتواصل الإشتباكات العنيفة على محور الغزل والنسيج شمال حي جوبر على الاطراف الشرقية لدمشق، فيما توغلت دبابات الجيش السوري واستهدفت تجمعات الارهابيين في المنطقة.

ونشر الاعلام الحربي مشاهد جديدة لاستهداف سلاح الجو السوري مواقع الجماعات المسلحة في منطقة المغازل وفي عمق جوبر بعدة ضربات جوية، وذلك بالتوازي مع تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وجبهة النصرة والجماعات الارهابية المتحالفة معها التي تحاول يائسة ايجاد خرق باتجاه الاطراف الشرقية لدمشق، فيما يسمع سكان العاصمة والأحياء المجاورة الدوي العنيف الناجم عن الإشتباك والمستمر منذ ساعات.

وبالتوازي مع العمليات العسكرية في جوبر يواصل الجيش السوري وحلفاؤه استهداف إرهابيي جبهة النصرة في القابون.

وكثف سلاح الجو السوري ضرباته مستهدفا تحركات وخطوط امداد مسلحي" جبهة النصرة" والفصائل المتحالفة معها زملكا وعربين شرق دمشق محققا إصابات مباشرة.

وكان الجيش وحلفاؤه تمكنوا الأمس من احباط هجوم ثان للإرهابيين باتجاه منطقة المغازل شمال جوبر وقضوا على عدد كبير منهم.

 

 
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