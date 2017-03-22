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رقم الخبر: 190026 تاريخ النشر: آذار 22, 2017 الوقت: 16:01 الاقسام: دوليات  
شمال افريقيا وشرق آسيا يتجهان للحصول على الطائرات الروسية المقاتلة

شمال افريقيا وشرق آسيا يتجهان للحصول على الطائرات الروسية المقاتلة

أعلن مدير العلاقات الدولية والسياسة الإقليمية في مجمع صناعات الدفاع الروسية، فيكتور كلادوف، أن دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، قد تكون الدول التالية بعد الصين وإندونيسيا التي ستقوم بشراء مقاتلات حديثة من طراز "سوخوي – 35".

وقال كلادوف من دون أن يحدد الدول التي تجرى معها المفاوضات: "دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط من الممكن أن تكون الدول اللاحقة التي ستقوم بشراء سوخوي 35، مشيرا إلى أنه يجرى التفاوض معهم".
في ذات السياق، تتفاوض روسيا وإندونيسيا خلال العامين الماضيين على توريد المقاتلات الروسية من طراز "سوخوي — 35" من أسرة الجيل 4.
يذكر أيضا أن الطائرة الحربية الروسية من طراز "سوخوي — 35" هي مقاتلة نفاثة ومتعددة الأهداف من أسرة الجيل 4++. وتتمتع هذه الطائرة بقدرة فائقة على المناورة. ويتلخص الفرق بين هذه المقاتلة والمقاتلة من طراز الجيل الخامس في عدم تزويد الطائرة الأولى بتكنولوجية "الشبح" ومحطة الرادار المزودة بتكنولوجية حديثة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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