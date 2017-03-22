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رقم الخبر: 190024 تاريخ النشر: آذار 22, 2017 الوقت: 15:44 الاقسام: دوليات  
زلزال في بالي يثير الذعر دون وقوع ضحايا

زلزال في بالي يثير الذعر دون وقوع ضحايا

ضرب زلزال بقوة 5,5 درجات صباح اليوم الاربعاء، جزيرة بالي في اندونيسيا من دون ان يسفر عن ضحايا ولكنه اثار هلع السياح الذين هرعوا خارج فنادقهم مذعورين.

وقال المركز الاميركي للعلوم الجيولوجية ان الزلزال الذي وقع في الساعة السابعة صباحا (23,00 الثلاثاء بتوقيت غرينتش) يقع مركزه على عمق 118 كلم تحت سطح البحر وعلى بعد حوالي 10 كلم شمال شرق دنباسار عاصمة الجزيرة الاكثر ارتيادا من قبل السياح في الارخبيل.
من جهتها، قالت الوكالة الاندونيسية للكوارث الطبيعية إنه على الرغم من العمق الكبير للزلزال فقد شعر به السكان بقوة طيلة حوالي خمس ثوان في دنباسار.
بدوره، أشار موظف في احد الفنادق الى ان "العشرات من نزلائنا خرجوا راكضين من غرفهم لحظة حصول الزلزال"، واضاف ان "الامور عادت الى طبيعتها وكل شيء تحت السيطرة".

 

 
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مصدر الخبر: U-News
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