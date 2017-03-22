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رقم الخبر: 190023 تاريخ النشر: آذار 22, 2017 الوقت: 15:37 الاقسام: دوليات  
ثلاث ضحايا في تفجيرات انتحارية استهدفت مخيما للنازحين في شمال شرق نيجيريا

ثلاث ضحايا في تفجيرات انتحارية استهدفت مخيما للنازحين في شمال شرق نيجيريا

استهدفت خمسة تفجيرات انتحارية متزامنة، اليوم الاربعاء، مخيما للنازحين على مشارف مايدوغوري شمال شرق نيجيريا مما أوقع ثلاثة شهداء وعشرين جريحا.

وقال المتحدث باسم وكالة ادارة الطوارئ في نيجيريا ابراهيم عبد القادر "نفذ ما مجمله خمسة انتحاريين كلهم رجال بالغون هذه الهجمات مما ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص"، واضاف انه "تم نقل نحو عشرين جريحا الى مستشفى مايدوغوري كبرى مدن ولاية بورنو والتي تبعد بضعة كيلومترات عن المخيم".
وافادت المعلومات ان "الانفجار الاول وقع في مبنى يضم نحو مئتي نازح بعد ان دخل اليه ثلاثة انتحاريين وفجروا احزمتهم الناسفة مما اوقع قتيلين"، واضافت ان "الهجمات التالية وقعت في مخيم مونا المجاور".
وقال المنسق في مخيم مونا التيجاني لوماني إن "المهاجمين ضربوا عددا من المواقع حوالي الساعة 04,30 والانفجارات أدت الى احتراق العديد من الخيام".
تقول الامم المتحدة ان نحو 800 الف شخص لجأوا الى مايدوغوري هربا من الاشتباكات بين الجيش النيجيري وجماعة بوكو حرام الارهابية، وكان مخيم مونا الذي لا سور له ومن السهل الدخول اليه تعرض لاعتداءات انتحارية منسقة في اواسط شباط/فبراير.
ونددت منظمات انسانية الاسبوع الماضي بالتدهور الشديد لظروف العيش في مخيم مونا خصوصا لجهة النقص في المياه.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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