تؤكد الخروقات الأمنية المتكررة في المناطق المحررة في الشرقاط وجود وجود خلايا نائمة لتنظيم داعش الارهابي فضلا عن المتواطئين والمتعاونين معه، الامر الذي يستوجب استكمال عمليات تحرير الجانب الشرقي من الشرقاط الذي يعـد الحاضن الأبرز لداعش.

* قوافل المساعدات تواصل وجهتها صوب الموصل لإغاثة النازحين



وتواصل قوافل المساعدات وجهتها صوب الموصل لإغاثة النازحين تلبيةً لنداء المرجعية ضمنَ حملةِ لأجلكم .



ويقدم أبناء حركة عصائب أهل الحق يد في الميدان لمقارعةِ الجماعات الارهابية واخرى لإغاثةِ النازحين، ليسطروا اروع صور التضحية والعطاء.



* المالكي يدعو الى تشكيل حكومة اغلبية لانهاء الازمات في البلاد

من جانبه، دعا نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي لدى استقباله جمعاً من رموز المجموعة الطبية في بغداد الى ضرورة الاهتمام بشريحة الاطباء ودعم الجهود المبذولة من قبلهم من اجل البلاد والمواطن.

وجدد المالكي خلال اللقاء تأكيده على ضرورة اخراج البلاد من ازماته وذلك من خلال تشكيل حكومة اغلبية سياسية.

* القوات المشتركة تواصل تقدمها بحذر في أيمن الموصل حفاظا على سلامة المدنيين

ميدانياً، تتواصل العمليات العسكرية في الجانب الأيمن للموصل بخطى ثابتة وحذرة لتأمين متطلبات حماية المدنيين، فيما يحاول تنظيم داعش استخدام الأبرياء دروعاً بشريةً في محاولة لعرقلة هذا التقدم.

* الأمن ومحاربة الإرهاب أبرز الملفات في زيارة العبادي الى واشنطن

وفي سياق منصل، طرحت زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى الولايات المتحدة الاميركية العديد من الملفات على بساط البحث وفي طليعتها الامن ومحاربة الارهاب، خاصة ان هذه الزيارة هي الاولى للعبادي بعد انتخاب الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

واكد مراقبون ان نتاجات هذه الزيارة لا بد من أن تكون مساعدة العراقيين ودعم النازحين.