وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ " لقد أثبتت التقارير الفنية المصورة التي وثقت حقيقة الصاروخ المستخدم من قبل طيران العدوان السعودي في مجلس عزاء في بيت النكعي بمديرية أرحب بتاريخ 16 فبراير 2017م كان صاروخاً يحمل رقما تسلسليا مخزنيا تابعا لحلف الناتو وذلك من خلال قطعة معدنية للصاروخ حملت البيانات المذكورة".

وطالب المصدر المسؤول الجهات المختصة في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء حلف الناتو بضرورة بحث ملابسات الحقائق المذكورة آنفاً.

وجدد المصدر المسؤول الدعوة إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد بشأن هذه الجريمة النكراء والجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي وحلفائه ضد الشعب اليمني أرضاً وإنساناً وحضارة، وهي جرائم حرب لا تسقط بالتقادم أبداً، وتحت أي ظروف ، بما في ذلك المتصلة بجهود إحلال السلام العادل والمُشرف في ربوع اليمن.. مؤكدا أن هذه الجرائم ستجد طريقها حتماً إلى محاكم الجنائيات الدولية والمحاكم القانونية في الدول التي كانت عوناً للعدوان السعودي وحلفائه في اليمن.

وكان طيران التحالف قصف في الـ 16 من فبراير / شباط، مجلس عزاء للنساء في مديرية أرحب أسفر عن مقتل وإصابة 17 امرأة وطفلة.

* الجيش واللجان الشعبية يحقّقان انجازات عسكرية واسعة في جبهة الغيل بالجوف

ميدانياً، نفّذ الجيش واللّجان الشّعبية في الجنوب الغربي لجبهة الغيل بمحافظة الجوف، هجوماً على مواقع قوى التحالف، حيث كبدا العدوان خسائر مادية وبشرية خاصة بعد تدمير أهمّ مواقع العدوان بالصّواريخ والأسلحة الثقيلة.

* انطلاق المرحلة الثانية من حملة التوعية والضبط الشرطي في إب

من جانب آخر، انطلقت المرحلة الثانية من حملة التوعية والضبط الشرطي بجامعة إب، اللذان تنفذانها إدارة الامن ومكتب التربية في محافظة إب اليمنية.

ويأتي هذا النشاط في نطاق المشاركة المجتمعية ودورها في استتباب الامن وقطع الطريق امام العدوان السعودي الاميركي وأذياله في تفجير الوضع عسكريا في محافظة إب.

* جامعة صنعاء تحتفل بذكرى شهيد المنبر الشيخ مرتضى المحطوري

كذلك، أحيا ملتقى الطالب الجامعي بجامعة صنعاء الذكرى السنوية الثانية لشهيد المنبر، العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري بفعالية حاشدة أكدت على عظمة خسارة الشعب اليمني والامة الإسلامية بفقدان هذه الشخصية العلمائية الكبيرة.

وأكدت كلمات الحضور في فعالية الذكرى التي حضرها أعضاء المجلس السياسي لأنصار الله ورئاسة جامعة صنعاء مع العشرات من زملاء وطلاب وأهالي الشهيد المحطوري أن استهدافه وكل المصلين في جامعي بدر والحشوش مثل تمهيدًا للعدوان الحاصل على الشعب اليمني، وبدورها أعلنت رئاسة جامعة صنعاء تسمية مجمع من مباني الجامعة مع إحدى القاعات الكبرى باسم شهيد المنبر تخليدا لذكراه.









