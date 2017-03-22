التقى قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الإميرال "حبيب الله سياري" خلال زيارته معرض لانكاوي الدولي في ماليزيا عددا من كبار المسؤولين العسكرين لبعض الدول وبحث معهم القضايا الثنائية.

الإميرال "حبيب الله سياري" الذي يزور ماليزيا على رأس وفد من القوة البحرية الايرانية رفيع المستوى، تفقد اليوم صباحا معرض لانكاوي البحري والجوفضائي الدولي في ماليزيا.

وتفقد الاميرال سياري أقسام مختلفة من المعرض كما التقى على هامش المعرض وزير الدفاع الماليزي وقائدي القوة البحرية في ايطاليا واستراليا وقائد خفر السواحل وقائد القوات البحرية الهندية وقائد القوة البحرية في الجيش الاماراتي.

ويقوم قائد القوات البحرية للجيش الإيراني بزيارة الى ماليزيا بدعوة رسمية من نظيره الماليزي.



