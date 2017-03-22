يُعيد ما يقوم به مُسلّحو تنظيم جبهة النصرة وحلفاؤها من هجمات على محاور جوبر والقابون شرق دمشق الى الأذهان ما فعلته في معارك حلب حين حاصر الجيش السوري المسلحين في الأحياء الشرقية للمدينة، لكنّ مصيرهم على أسوار دمشق يبدو مختلفاً تماماً عن مصير الذين خرجوا من أحياء شرق حلب باتجاه معاقل قادتهم في إدلب.

السناريو ذاته تكرره النصرة وحلفاؤها من مسلحي "فيلق الرحمن" على أسوار دمشق ولهدف مماثل تماماً، فالجيش السوري يضرب طوقاً خانقاً على مسلحي جبهة النصرة في حي القابون، بقطعه لكافة طرق الإمداد بين جوبر والقابون وبرزة بعد عمليات عسكرية واسعة، لكن مصير مسلحي النصرة المُحاصرين لن يكون كأقرانهم الذين خرجوا من أحياء شرق حلب باتفاق تسوية بل سيتُمّ التعامل معهم بالعمل العسكري حسب تأكيد مصدر عسكري سوري لموقع "العهد" الإخباري.

واليوم يصدّ الجيش السوري الهجمة الثانية التي شنتها النصرة على مواقعه في منطقة المعامل المحاذية لمنطقة العباسيين والفاصلة بين القابون وجوبر والتي تهدف من خلالها النصرة الى إحداث خرق لفك الحصار عن المسلحين المحاصرين في القابون، الهجوم مماثل لسابقه الذي شُنَّ قبل يومين والذي افتتحته النصرة بتفجير سيارتين مفخختين تبع ذلك اشتباكات عنيفة في منطقة المعامل وشركة الكهرباء. أخلى الجيش السوري بعض نقاطه على إثرها ليعاود الهجوم مرة أخرى مستعيداً كافة النقاط، وفي ذات السيناريو ابتدأت جبهة النصرة هجومها اليوم صباحاً بتفجير سيارة مفخخة لكن خطط القادة الميدانيين كانت جاهزة للتعامل مع الظرف. مصدر ميداني سوري قال لموقع "العهد" الإخباري انّ "وحدات الجيش السوري بدأت بالمناورات التكتيكية بعد انفجار السيارة على الفور واشتبكت مع المسلحين ومنعتهم من التسلل".

وتابع أنّ "خطوط الجيش السوري في جوبر وكراجات العباسيين ومنطقة المعامل قوية ولم تتأثر حيث باغتت الوحدات المقاتلة الإرهابيين المهاجمين وتمكنت من امتصاص وصد الهجوم الثاني بعد اشتباكات عنيفة وقع خلالها عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المسلحين المهاجمين وتتم الآن عملية تطهير للمنطقة بالكامل".

المصدر العسكري أكد أنّ "دمشق عصية على من يفكر تفكيراً حتى باختراق أسوارها"، كما يغير سلاح الجو السوري بكثافة على مواقع وتحركات مسلحي النصرة ما يعني أنّ خطوط الاشتباك باتت متباعدة بين الجيش السوري والمسلحين إلّا أنّ بعض النقاط ما تزال عُرضةً لمحاولات قنص يتعامل معها الجيش السوري حسب قول المصدر العسكري.





