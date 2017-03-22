ارسل رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني رسالة لقائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى الإمام السيد على الخامنئي أثنى خلالها على بيانات سماحته الاخيرة والتي أكد خلالها على بذل المزيد من الجهود لتنمية الانتاج الوطني وحل مشاكل البلاد الاقتصادية.

و شكر الرئيس روحاني قائد الثورة الإسلامية على ارشاداته الحكيمة ألتي ادلى بها أثناء كلمته في اليوم الاول من العام الايراني الجديد (الثلاثاء)، معتبرا أنها تصريحات مشجعة لجميع خادمي الشعب والناشطين الاقتصاديين، معربا بالقول، إن جلسة الحكومة الاولى خلال العام الجديد ستعقد من أجل العمل على تحقيق قفزة في مجال الانتاج الوطني وإزدياد فرص العمل في البلاد.

وأكد روحاني خلال الرسالة أن الحكومة ستعمل على رفع تقارير للشعب الإيراني وقائد الثورة الإسلامية بانتظام حول نتائج الجهود التي ستبذلها الحكومة.

واعتبر روحاني دعم و مساندة قائد الثورة الإسلامية بامكانه أن يكون الركيزة الرئيسية لمزيدا من التنسيق بين جميع المؤسسات في البلاد، موضحا أن دعم سماحته لجهود الحكومة يعتبر رصيدا ثمينا لقيام مسؤلي الحكومة بمزيدا من المساعي لتنمية الانتاج الوطني وتوفير عدد أكبر من فرص العمل.

وأكد روحاني على أن الحكومة ستستمر على مواصلة العمل بسياسات الاقتصاد المقاوم التي أعلنها قائد الثورة الإسلامية سابقا، مشيرا إلى أن إتباع هذا النهج أدى إلى زيادة نسبة صادرات البلاد مقارنة بالواردات خلال العام الماضي.

ونوه رئيس الجمهورية إلى أن الحكومة ستعالج خلال العام الحالي الاخطاء السابقة في المجال الاقتصادي لتكون الانجازات الاقتصادية ومنها تحسين ظروف المعيشة وتوفير فرص العمل أكثر وضوحا مقارنة بما سبق.

وتجدر الاشارة إلى أن قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام السيد على الخامنئي دعا الحكومة الإيرانية خلال كلمته يوم امس في مدينة مشهد المقدسة إلى تركيز جهودها على دعم الانتاج الوطني ومعالجة المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وذلك عبر الاعتماد على المواهب والامكانيات الوطنية.



