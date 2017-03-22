اكد مندوب ايران الدائم لدي الامم المتحدة 'غلام علي خوشرو'، ان عيد 'النوروز' يحمل اليوم واكثر من اي وقت مضي رسالة الي العالم الذي يعج بالازمات داعيا فيها الي مواجهة التطرف والضلال والصراعات والدمار.

جاءت تصريحات خوشرو هذه خلال مراسم احتفال اقيمت امس الثلاثاء في مقر الامم المتحدة لمناسبة حلول عيد النوروز وبداية العام 1396الهجرية الشمسية.

واضاف مندوب ايران الدائم لدي الامم المتحدة، ان هذه المناسبة مفعمة بالمعاني والتقاليد والاحتفالات ولا تقتصر علي ان تكون تاريخا محددا في الروزنامة.

وأكد ان النوروز هو بمثابة منظومة ثقافية تحمل في طياتها الامل والسلام والسعادة لملايين الناس في انحاء العالم بغض النظر عن اعراقهم و نحلهم السياسية أو الدينية.

وفيما لفت إلي ان النوروز يعني تكريم الاعتدال والصداقة والنور والحياة، صرح خوشرو بان الاحتفال بهذه المناسبة في الامم المتحدة جاء بهدف تشجيع المبادرات الجماعية التي تشكل قاسما مشتركا لدي المنظمة الاممية ورسالة موسم الربيع.

وفي جانب اخر من تصريحاته، لفت المسؤول الايراني الي تزامن الاحتفال بالنورز لهذا العام مم مراسم اقيمت في الامم المتحدة تكريما بمكانة المرأة؛ لافتا الي ان المرأة تلعب دورا هاما في الحفاظ علي التراث الثقافي الزاخر لعيد النوروز والذي ينتقل من جيل الي جيل.

وتابع قائلا، نحن بأمس الحاجة اليوم الي التكريم النوروز وذلك في الوقت الذي تتعرض القيم الانسانية والثقافية بمافيها السلام وحسن الجوار والحفاظ علي البيئة والطبيعة كل هذه القيم تتعرض للتهديد المستدام.



