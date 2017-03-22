بنظرة عابرة إلى المعالم السياحية في إيران ستبرز التضاريس المتنوعة فضلا عن الكثير من المواقع السياحية الطبيعية والأثرية والدينية، بدء من شواطئ بحر القزوين في الشمال مرورا بالغرب والشرق والجنوب حيث شواطئ الخليج الفارسي وجزيرة كيش الإيرانية.

ونظرا لهذا التنوع الطبيعي والتراثي والثقافي الذي تنعم بها ايران فإن أيام النوروز حيث عيد رأس السنة الايرانية (تبدأ في 20 آذار / مارس) تشهد معظم ارجاء البلاد إقبالا كبيرا للسياح المحليين والأجانب الذي يتوقون الى زيارة المعالم السياحية بمختلف جوانبها في إيران.

وبالمناسبة، سنلقي من خلال التقرير الحاضر نظرة سريعة إلى بعض المناطق والمعالم السياحية في ايران؛

** مازندران، 'جنة الطبيعة في شمال إيران'

تتميز محافظة ' مازندران ' الخضراء في شمالي إيران بطبيعتها الساحرة ومعالمها السياحية التي أعطتها مكانة مميزة وفريدة لدى السياح المحليين والأجانب.

تقع 'مازندران' بين سهول خضراء مطلة على بحر قزوين من جهة الشمال، ومناطق غابية وجبلية من جهة الجنوب والتي تضفي عليها قيمة سياحية وترفيهية فريدة بسبب ما تتمتع به من مناخ حار وبارد في آن واحد بإختلاف امكاناتها خلال فصلي الربيع والصيف.

وتعد 'مازندران' جنة الطبيعة والسياحة في ايران بسبب وجود معالم طبيعية لا تعد ولا تحصى مثل الغابات والبحيرات وينابيع المياه المعدنية إضافة إلى سهول واسعة ومجموعات كبيرة ومتنوعة من المزارع وبساتين الفواكه والحمضيات وحقول الشاي والأرز وشواطئها الجميلة وفنادقها الفخمة، الجديدة منها والقديمة.

** محافظة ' كيلان ' الخضراء؛ رحلة سياحية بلاحدود

محافظة 'كيلان' الخضراء في شمال إيران، كسائر المحافظات الايرانية، جنة يحلم بها كل سائح وهي أرض 'الحرمل' (اعشاب ذات رائحة ثقيلة لها استعمالات طبية مختلفة) والشعر والخطابة والغناء كما هي أرض الوان الطبيعة الزاهية من الأحمر والأخضر والأزرق بأطيافها المختلفة.

وتعتبر كيلان من أجمل المناطق السياحية في ايران اذ تشتهر بتقاليدها وعاداتها التي حافظت عليها على مر السنين فكل منطقة منها تتميز بمقوماتها السياحية الطبيعية الخلابة تضفي عليها جمالا وسحرا فريدا من نوعه.

وتقع مدينة ماسوله غربي محافظة كيلان؛ فقد بنيت على منطقة جبلية زاخرة بالغابات وشيدت على سفح جبل صخري بنمط معماري فريد تصطف بيوتها على شكل سلالم بحيث يكون سطح البيت ملامسا لارضية وممر البيت الذي فوقه وهذا ما يمنحها شكلا هندسيا ومعماريا خاصا ومميزا يشد انتباه الآلاف من السياح سنويا.

والازهار التي تزداد بها اسطح هذه البيوت وشبابيكها الخشبية وشرفاتها الصغيرة تمنحها نضارة وجمالا تجعل منها لوحة تذكارية فريدة لأنامل الطبيعة الخلابة.

** إعجاز الطبيعة في قرى آذربيجان الشرقية

اجمل ما في آذربايجان الشرقية (شمال غرب ايران)، تتمثل في قراها واريافها التي تحمل بجمالها وهدوئها المفاجئات للسواح الذين يلجأون اليها لينعموا فيها بقسط من الراحة بعيدا عن ضوضاء المدينة وصخبها.

ومن اهم هذه القرى قرية 'كندوان' في مدينة إسكو و'جانانلو' في مدينة خدا آفرين، و'كلفرج واشتبين وكردشت' في مدينة جلفا و'علويان' في مدينة مراغه.

وأما قرية اشتبين وهي نسخة مماثلة لقرية ماسولة الشهيرة؛ ان ما يميز هذه المنطقة الجبلية بيوتها المدرجة كما هو حال قرية 'ماسوله' الشهيرة في محافظة كيلان بحيث يلامس فناء كل بيت سطح البيت الذي يلاصقه لتكون بذلك مدرجات من البيوت المصطفة تضفي على القرية المتميزة بطبيعتها البكر وجمالها الخلاب منظرا رائعا يجعل منها فردوسا للسياح يمضون فيها أجمل الأوقات ويحتفظون منها بأجمل الذكريات.

** مَرَنجاب، أجمل منطقة سياحية صحراوية في إيران

تعد 'مرنجاب' أجمل منطقة سياحية صحراوية في إيران حيث تلف بها بحيرات الملح والكثبان الرملية في منطقة صحراوية بالقرب من مدينة آران وبيدكل (كاشان /وسط).

يمكن وصف مرنجاب بتوليفة رائعة من الطبيعة والحضارة والتاريخ تتميز بألوانها الهادئة والممتعة لتعكس صورة فريدة من نوعها لما تحويه من معالم سياحية وحيوانات برية واعشابها نادرة بين صحاري العالم.

'كاروانسراي شاه عباسي' (نزل شاه عباسي) ودرياجه نمك (بحيرة الملح) وجزيره سركردان (الجزيرة التائهة) والكثبان الرملية.

وتعد جزيرة سركردان (الجزيرة التائهة) غاية في الروعة والجمال حيث الحرارة العالية وأنكسار النور والخطأ البصري تمثل لناظرها انها في حركة مستمرة وتنتقل من مكان إلى آخر.

** كهف 'علي صدر'، الفردوس الصامت

من المعروف أن إيران، أرض مليئة بالعطاء والجمال والكرم تتميز بطبيعتها الخلابة التي تبهر العقول ولاشك ان محافظة همدان (غرب) التي تعد قلب التاريخ والحضارة، هي اجمل سمفونية عزفتها الطبيعة في ظلال جبل ألوند.

وهمدان‌ بحكم‌ طبيعتها الجبلية‌ تحتضن في‌ ثناياها كهوفا‌ رائعة‌ وخلابة‌ بما فيها كهف 'علي‌ صدر' المائي الذي يعد أجمل الظواهر الطبيعية وأكثرها مثارا للدهشة في العالم .

ويتألف‌ هذا الغار من‌ بحيرة‌ عظيمة‌ تتشابك‌ فيها مجموعة‌ كبيرة‌ من‌ الدهاليز والسراديب‌ والقاعات‌ وبإمكان الزوار التجوال فيها بالقوارب والاستمتاع باللوحات الطبيعية التي رسمتها الطوالع والنوازل على جدرانها او اسقفها وما نحتته ايادي الطبيعة من احجار على هيئات مختلفة تمثل مفاهيم عديدة ومختلفة لناظريها.

ويرى علماء الارض ان كهف علي صدر هو من الكهوف المائية الكبيرة والفريدة من نوعها في العالم، ويعزون تاريخ ظهوره وتكوينه الى العصر الجوراسي.