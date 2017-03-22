بعث الرئیس الارمینی سرج سركیسیان برقیة الي قائد الثورة الاسلامیة سماحة آیة الله العظمی السید علي الخامنئي و رئیس الجمهوریة حجة الاسلام حسن روحانی، مهنئا فیها بمناسبة حلول العام الایرانی الجدید (1396 هـ ق) وعید النوروز؛ واصفا ایاه باكثر المناسبات بهجة.

واعرب الرئیس الارمینی عن امله بتعزیز العلاقات بین یریفان وطهران بما یؤدی الي تحقیق انجازات حدیثة بین البلدین.

وقال سركیسیان، ان العلاقات الودیة بین ارمینیا وایران فی مختلف المجالات السیاسیة والاقتصادیة والتجاریة والثقافیة تعود الی 25عاما مضت وهی تواصل مسارها نحو التقدم المستدام.

وفی الختام اعرب الرئیس الارمینی عن تمنیاته بالتوفیق والسلامة لسماحة قائد الثورة الاسلامیة ورئیس الجمهوریة، و للشعب الایرانی بالسعاده والسلام والرخاء.

كما هنأ الرئيس الهندي 'برناب موكرجي'، رئيس الجمهورية الدكتور حسن روحاني و الشعب الايراني بمناسبة حلول العام الايراني الجديد (1396هـ ق) و عيد النوروز.

واعرب موكرجي في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء، عن فائق الاماني بالتوفيق والسعادة للجمهورية الاسلامية الايرانية حكومة وشعبا؛ مبينا ان العلاقات بين البلدين تاريخية وعريقة تعود الي اكثر من الفين عاما.

واكد الرئيس الهندي ان العلاقات بين نيودلهي وطهران خلال فترة الحداثة (الراهنة) تتسم بالشراكات القريبة ومتعددة الاطراف؛ معربا عن رغبته في تنمية الشراكات الثنائية المفيدة خلال الاعوام القادمة.

من جانبه صدرت الحكومة الفنزويلية بيانا اليوم الثلاثاء هنأت فيه الحكومة والشعب في ايران بمناسبة حلول العام الايراني الجديد (1396هـ ق) وعيد النوروز.

وجاء في البيان ان الرئيس الفنزويلي 'نيكولاس مادورو' يهنئ نيابة عن الحكومة والشعب الفنزويلي الرئيس حسن روحاني والشعب الايراني الأبي بمناسبة عيد النوروز'.

وفيما اشار الي العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، تابع البيان ان الحكومة الفنزويلية، تعرب عن تمنياتها بمزيد من التقدم الاقتصادي والسلام والاستقرار لايران الشقيقة بصفتها دولة ذات سيادة.

وجاء في البيان ايضا، ان لدي ايران وفنزويلا وجهات نظر مشتركة وهامة في الدفاع عن مبادي واهداف ميثاق الامم المتحدة كما ان البلدين يرفضان المواقف احادية الجانب والتدخلات الارضية التي ترمي اليها المراكز الامبريالية .

كما هنأ البيان، الايرانيين المقيمين في فنزويلا بحلول العام الايراني الجديد؛ معلنا عن رغبة هذا البلد في مواصلة التعاون المشترك مع ايران من اجل تعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الجوانب وبناء عالم متعدد الاقطاب ينعم بالامن



