يستمر النظام الخليفي في ممارسة أبشع أنواع البطش والإعتقالات العشوائية بحق البحرينيين المسالمين، وبهذا الصدد، رصد مركز البحرين لحقوق الإنسان اعتقال السلطات البحرينية الأسبوع الماضي وبالتحديد خلال الفترة (13 - 19 آذار) 62 مواطناً بينهم 11 طفل، ضمن هجمة شرسة تشنها ضد الثورة في البلاد.

ولفت المركز عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" الى أنه" تمكن من رصد انطلاق 112 مسيرة سلمية في 40 منطقة من مناطق البحرين".

وأضاف المركز أن "25 مسيرة تعرضت للقمع من قبل قوات تابعة للداخلية، فيما تم تسجيل إصابة 5 مواطنين بسلاح الشوزن المحرم دولياً".