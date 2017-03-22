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رقم الخبر: 190012 تاريخ النشر: آذار 22, 2017 الوقت: 13:30 الاقسام: عربيات  
’مركز البحرين لحقوق الإنسان’: اعتقال 62 مواطناً في 112 مسيرة سلمية الأسبوع الماضي

’مركز البحرين لحقوق الإنسان’: اعتقال 62 مواطناً في 112 مسيرة سلمية الأسبوع الماضي

يستمر النظام الخليفي في ممارسة أبشع أنواع البطش والإعتقالات العشوائية بحق البحرينيين المسالمين.

يستمر النظام الخليفي في ممارسة أبشع أنواع البطش والإعتقالات العشوائية بحق البحرينيين المسالمين، وبهذا الصدد، رصد مركز البحرين لحقوق الإنسان اعتقال السلطات البحرينية الأسبوع الماضي وبالتحديد خلال الفترة (13 - 19 آذار) 62 مواطناً بينهم 11 طفل، ضمن هجمة شرسة تشنها ضد الثورة في البلاد.
ولفت المركز  عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" الى أنه" تمكن من رصد انطلاق 112 مسيرة سلمية في 40 منطقة من مناطق البحرين".
وأضاف المركز أن "25 مسيرة تعرضت للقمع من قبل قوات تابعة للداخلية، فيما تم تسجيل إصابة 5 مواطنين بسلاح الشوزن المحرم دولياً".

 
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