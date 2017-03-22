مع اشتداد حدة التوتر بين برلين وأنقرة على خلفية اعتقال السلطات التركية صحفياً ألمانياً، تتجه العلاقات الدبلوماسية الى المزيد من التأزم، حيث استدعت الخارجية التركية القائم بأعمال السفير الألماني لدى أنقرة على خلفية تصريحات رئيس المخابرات الألمانية المتعلقة بالمعارض فتح الله غولن.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية التركية "وجهت دعوة للقائم بأعمال السفير الألماني لدى تركيا لزيارة وزارة الخارجية حيث أبلغ برد فعلنا على تصريحات رئيس مصلحة الاستخبارات الألمانية حول عدم قناعته بتورط تنظيم فيتو (حركة "خدمة" التي يتزعمها غولن) في محاولة الانقلاب العسكري".

وشدّدت الخارجية التركية في بيانها على أن "جميع البراهين كشفت وسجلت محادثات الانقلابيين التي تثبت صلاتهم بمنظمة فيتو".

وأدان البيان موقف رئيس الدائرة الفدرالية للاستخبارات الألمانية، برونو كال، الذي صرح مؤخراً بأنه يشك في "أنّ غولن، المقيم حالياً في الولايات المتحدة، يقف وراء محاولة الانقلاب العسكري التي شهدتها تركيا في تموز من العام الماضي".

وقالت الخارجية التركية "هذه التصريحات كشفت أسلوب التسامح والحماية، الذي تمارسه الحكومة الألمانية تجاه تنظيم غولن"..."ألمانيا لا يزال فيها نواب وقضاة ومئات من أعضاء فيتو، الذين أدت أعمالهم الخاصة بالتنصت غير القانوني وتزييف الوثائق إلى تضرر مئات الأبرياء".



*ألمانيا ترفض تصدير أسلحة إلى تركيا



بموازاة ذلك، أفاد تقرير لصحيفة ألمانية بأنّ الحكومة رفضت الموافقة على 11 ترخيصاً لتصدير أسلحة وذخائر إلى تركيا.

ونقل موقع "دويتشه فيله" عن صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" أنّ" حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفضت مؤخراً الموافقة على عدة طلبات لتصدير أسلحة إلى تركيا، شريكتها في حلف شمال الأطلسي".

واستقت الصحيفة هذه المعلومات من رد وزارة الاقتصاد على طلب إحاطة من العضو البرلماني عن حزب اليسار يان فان آكين.

ورجحت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" أن يكون رفض الحكومة الألمانية لهذه الصفقات ناجم عن "خوفها" من أن تستخدم تركيا الأسلحة في قمع المعارضة في الداخل، فيما قالت "إن الحكومة الألمانية بررت رفضها "بوضع حقوق الإنسان في تركيا والوضع الداخلي فيها".

يُشار الى ان أكبر جالية تركية في العالم تعيش في ألمانيا وتضم نحو 1.4 مليون نسمة.



