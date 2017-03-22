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رقم الخبر: 190010 تاريخ النشر: آذار 22, 2017 الوقت: 13:24 الاقسام: عربيات  
تحالف واشنطن يقوم بمجزرة مروّعة في مدرسة يقطنها نازحون في الرقة السورية

تحالف واشنطن يقوم بمجزرة مروّعة في مدرسة يقطنها نازحون في الرقة السورية

استبق ما يسمى بـ"التحالف الدولي" لمحاربة الإرهاب اجتماع دوله الـ68 في واشنطن اليوم، بمجزرة مروّعة راح ضحيتها 33 مدنيًا بينهم أطفال من عوائل نازحة من الرقة وحلب وحمص.

استبق ما يسمى بـ"التحالف الدولي" لمحاربة الإرهاب اجتماع دوله الـ68 في واشنطن اليوم، بمجزرة مروّعة راح ضحيتها 33 مدنيًا بينهم أطفال من عوائل نازحة من الرقة وحلب وحمص، حيث استهدفتهم غارة لـ"التحالف" على مدرسة تُستخدم مركزًا للنازحين جنوب بلدة المنصورة في ريف الرقة شمال سوريا.
وعلى الرغم من الخلافات التي تدور بين أقطاب هذا "التحالف"، حول الاستراتيجية التي يجب اتباعها في كل من الرقة السورية والموصل العراقية، يشكل الاجتماع في العاصمة الأميركية مناسبة ليستقبل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون للمرة الأولى نظراءه الأجانب، الذين يشعر بعضهم بالقلق من إمكانية اتباع إدارة ترامب سياسة أحاديَّة.
وبحسب مراقبين، فإنه على الرغم من مشاركة 68 دولة ضمن "التحالف" في محاربة "داعش" في سوريا والعراق، إلا أن النتائج الملموسة على الأرض أثبتت عدم جدوى السياسة الأميركية في اجتثاث الإرهاب من البلدين، في حين أن سياسة روسيا بالتعاون مع الحكومة السورية أثمرت بتحرير معظم الأراضي التي احتلها المسلحون خلال الأعوام الماضية.

 

 
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