المستشار الثقافي الایراني في عمان یعلن عن بدء الدورة الاولی لتعلیم اللغة الفارسیة في مسقط اعلن المستشار الثقافي الایراني لدی سلطنة عمان، 'بهمن اكبري' عن اقامة الدورة الاولى من تعلیم اللغة الفارسیة في العاصمة العمانیة مسقط وذلك بمشاركة جمع من المثقفین والنخب العمانیین.