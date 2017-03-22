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رقم الخبر: 190009 تاريخ النشر: آذار 21, 2017 الوقت: 21:18 الاقسام: ثقافة وفن  
المستشار الثقافي الایراني في عمان یعلن عن بدء الدورة الاولی لتعلیم اللغة الفارسیة في مسقط

المستشار الثقافي الایراني في عمان یعلن عن بدء الدورة الاولی لتعلیم اللغة الفارسیة في مسقط

اعلن المستشار الثقافي الایراني لدی سلطنة عمان، 'بهمن اكبري' عن اقامة الدورة الاولى من تعلیم اللغة الفارسیة في العاصمة العمانیة مسقط وذلك بمشاركة جمع من المثقفین والنخب العمانیین.

واوضح اكبري الیوم الثلاثاء في تصریح لمراسل وكالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء (ارنا)، ان اقامة ورشات تعلیم اللغة الفارسیة تهدف الی تعزیز العلاقات الثقافیة بین ایران وعمان الی جانب تعرف المثقفین والنخب العمانیین علی الادب الفارسي الزاخر بمكنوناته العلمیة والادبیة؛ مبینا ان الكثیر من الوثائق التاریخیة المبرمة بین ایران وعمان حررت باللغة الفارسیة.

وتابع اكبری قائلا ان هذه الدورة ستستغرق عشرة جلسات وتهدف الی تعزیز الاواصر بین المثقفین والنخب في كلا البلدین.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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