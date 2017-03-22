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رقم الخبر: 190006 تاريخ النشر: آذار 21, 2017 الوقت: 20:24 الاقسام: الوسائط المتعددة  
لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد

لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد

بمناسبة حلول العام الجديد وفق التقويم الهجري شمسي التقى الإمام السيد علي الخامنئي شتّى شرائح الشعب الإيراني في حرم الإمام الرضا (عليه السلام) في مشهد المقدّسة.

بمناسبة حلول العام الجديد وفق التقويم الهجري شمسي التقى يوم 21/3/2017 الإمام السيد علي الخامنئي شتّى شرائح الشعب الإيراني في حرم الإمام الرضا (عليه السلام) في مشهد المقدّسة.

لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديدلقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد
لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديدلقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد
لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديدلقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد
لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديدلقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد
لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديدلقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد
لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديدلقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد
لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديدلقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد
لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديدلقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد
لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديدلقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد
لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديدلقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد
لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديدلقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد
لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديدلقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد
لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديدلقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد
لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديدلقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد
لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديدلقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد
لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديدلقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد
لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديدلقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد
لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديدلقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد
 
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