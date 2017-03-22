لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد بمناسبة حلول العام الجديد وفق التقويم الهجري شمسي التقى الإمام السيد علي الخامنئي شتّى شرائح الشعب الإيراني في حرم الإمام الرضا (عليه السلام) في مشهد المقدّسة.