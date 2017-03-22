بمناسبة حلول العام الجديد وفق التقويم الهجري شمسي التقى يوم 21/3/2017 الإمام السيد علي الخامنئي شتّى شرائح الشعب الإيراني في حرم الإمام الرضا (عليه السلام) في مشهد المقدّسة.
لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد
لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد
لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد
لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد
لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد
لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد
لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد
لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد
لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد
لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد
لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد
لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد
لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد
لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد
لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد
لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد
لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد
لقاء الإمام الخامنئي مع شرائح الشعب في حرم الإمام الرضا (ع) بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد