وکلمة "النوروز" تعنی بالفارسیة "الیوم الجدید" وهو یجسد معنى "التجدد" فی الحیاة حیث یبدأ فی أول أیام شهر "فروردین" وهو أول شهور السنة الهجرية الشمسیة الإیرانیة وقد اختیر لکونه أول أیام الربیع أی فی نفس الیوم الذی تتم فیه الأرض دورتها السنویة حول الشمس لتبدأ دورة جدیدة.

وبالمناسبة بادرت الاسر الايرانية كبقية الاعوام، بتوفير تحضيرات اولية للاحتفال برأس السنة الجديدة (عيد النوروز) اهمها وابرزها مائدة السينات السبعة المكونة من سبعة نباتات تبدأ بحرف السين.

وهذه السينات يرمز كل منها الى الوفرة والمحاصيل الزراعية. وهذه النباتات السبعة هي كما يلي: (سيب) وتعني التفاح، و(سمنو) وهو نوع من الحلويات، و(سير) الثوم ويرمز إلى الصحة، و(سنجد) ، و(سكه) وتعني النقود و(سماق).

واضافة الى ذلك فانه يتم وضع اشياء اخرى مثل الشمع واناء من اللبن والخضرة وماء الورد والعملة المعدنية والبيض الملون والسمك و... . كما يوضع المصحف الشريف على المائدة النوروزية.

وترمز السينات السبعة للحظ الجيد والسعادة والسيادة والسلامة والأيام البيضاء والفخر والسخاء.

ولحظة دخول العام الجديد، تبث قطعة موسيقية قصيرة تعرف بموسيقى النوروز للايرانيين التي تم اعدادها من قبل الموسيقار الايراني الكبير علي اكبر دهكردي قبل 26 عاما.

وفي هذه الزاوية، نقدم لمتصفحينا الاعزاء هذه القطعة الموسيقية مع بعض الصور من مائدة السينات السبعة بمختلف الوانها، عسى ان ينال اعجابهم.