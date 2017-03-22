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رقم الخبر: 190004 تاريخ النشر: آذار 21, 2017 الوقت: 20:13 الاقسام: ثقافة وفن  
الكويت تخصص 5 ملايين دولار لحماية الآثار بمناطق النزاع

الكويت تخصص 5 ملايين دولار لحماية الآثار بمناطق النزاع

أعلن ممثل أمير الكويت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة، الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، الاثنين، عن تخصيص دولة الكويت خمسة ملايين دولار لإنشاء صندوق لتمويل آليات لحماية الآثار بمناطق النزاع، وإيجاد ملاذات آمنة لهذه الآثار المهددة.

جاء ذلك خلال كلمة خلال مؤتمر "الحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر" في متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال الوزير الصباح إن "دولة الكويت، وتقديرا منها لأهمية إنشاء صندوق لتمويل آليات لحماية الآثار في مناطق النزاع، وإيجاد ملاذات آمنة لهذه الآثار المهددة، فإنها تعلن عن المساهمة بمبلغ خمسة ملايين دولار أميركي".

وأعرب عن أمله في أن يتمكن الصندوق من المساعدة في تمويل العمليات الوقائية والطارئة ومكافحة الاتجار غير المشروع في القطع الأثرية وترميم الممتلكات الثقافية التي لحقت بها أضرار جراء الحروب والنزاعات المسلحة.

وقال إن دولة الكويت ساهمت بفعالية وبجهود كبيرة وواضحة من أجل استقطاب الاهتمام العالمي للمحافظة على الآثار وحمايتها من التدمير والتشويه والتغريب خاصة تلك التي توجد في مناطق تشهد نزاعات مسلحة وحروب.




 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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