شهدت سلالة نادرة من الدجاج انتشارًا كبيرًا عبر شبكة الإنترنت، بسبب تميزها عن باقي أنواع الدجاج في العالم بلونها الأسود الذي يكسوها من الداخل (اللحم) والخارج.

ويعرف هذا الدجاج الإندونيسي باسم "أيام سيماني" و"الدجاج الحريري" و"دجاج لامبورغيني"، وبالإنجليزية "Ayam Cemani"، وتصل أسعاره أحيانا إلى 400 دولار للدجاجة الواحدة، فيما يباع بيضه بـ 199 دولارا للبيضة الواحدة.

وتكتسب هذه السلالة النادرة من الدجاج، لونها الأسود نتيجة لحالة تسمى "fibromelanosis"، تسبب زيادة التصبّغ، جاعلة الدجاج أسود بالكامل من الريش إلى المنقار وحتى الأعضاء الداخلية.

وجعل هذا اللون الأسود من الدجاج تميمة للحظ، حيث يعتقد الإندونيسيون بأنه يحقق الرخاء والثروة، كما أن تناول الدجاج الأسود يُحضر القوة والبركة، ويحمي المناطق الموجودة فيها من الشرور والآفات والأوبئة، ما يدفعهم إلى الإكثار من ذبحه في الاحتفالات والأعياد.

وإلى جانب لونه المميز، يحظى لحم الدجاج الأسود بمذاق شهي، فضلا عن تأثيره الإيجابي على الصحة، وزيادة مناعة الجسم تجاه الأمراض.

ويصل وزن الديوك ما بين 2 إلى 2.5 كلغ فيما تزن الدجاجات ما بين 1.5 و2 كلغ، ويتميز بيض هذا الدجاج بصغر حجمه عن البيض الطبيعي ويأتي بلون كريمي مع لون وردي باهت.



