|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 190001
|تاريخ النشر: آذار 21, 2017
|الوقت: 20:03
|الاقسام: رياضة
|
دورة سوتشي الدولية لكرة القدم
منتخب شابات ايران يهزم كازاخستان بسبعة اهداف نظيفة
حقق منتخب شابات ايران لكرة القدم فوزا كبيرا على نظيره الكازاخستاني بسبعة اهداف دون رد في االمباراة التي اقيمت اليوم الاثنين في اطار دورة سوتشي الدولية الجارية في روسيا.
وسجلت اهداف منتخب شابات ايران في هذه المباراة ، هاجر دباغي (3 اهداف)، زهراء خدابخشي(هدفان) وندا رحماني (هدفان).
واختارت لجنة المسابقات ، هاجر دباغي كأفضل لاعبة في مباراة ايران وكازاخستان.
وكان منتخب شابات ايران قد فاز على فريق كراسنودار الروسي 3-2 في المباراة التي اقيمت الاحد.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر
|استقلال طهران يسحق التعاون السعودي .. واستقلال خوزستان يتصدر المجموعة بفوز غال على الجزيرة الاماراتي