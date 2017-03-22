حقق منتخب شابات ايران لكرة القدم فوزا كبيرا على نظيره الكازاخستاني بسبعة اهداف دون رد في االمباراة التي اقيمت اليوم الاثنين في اطار دورة سوتشي الدولية الجارية في روسيا.

وسجلت اهداف منتخب شابات ايران في هذه المباراة ، هاجر دباغي (3 اهداف)، زهراء خدابخشي(هدفان) وندا رحماني (هدفان).

واختارت لجنة المسابقات ، هاجر دباغي كأفضل لاعبة في مباراة ايران وكازاخستان.

وكان منتخب شابات ايران قد فاز على فريق كراسنودار الروسي 3-2 في المباراة التي اقيمت الاحد.